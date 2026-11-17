Концепт Місячної бази. Фото: NASA

NASA оголосила конкурс Moon Base Challenge для школярів і студентів із призовим фондом 1 млн доларів. Учасники мають запропонувати ідеї для майбутньої бази на поверхні Місяця: як її будувати, живити енергією та захищати людей.

Про це пише ScienceDaily з посиланням на NASA, пише редакція Новини.LIVE.

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Що треба придумати для бази на Місяці

Агентство чекає рішень у шести напрямах. Це виробництво та зберігання енергії, будівництво, системи життєзабезпечення, пересування поверхнею Місяця, зв'язок і безпека астронавтів. Тобто йдеться про цілком практичні речі: звідки база братиме електрику, як у ній дихатимуть люди і як вони пересуватимуться між модулями.

Конкурс проходитиме в кілька етапів. Команди готуватимуть роботи, схожі на справжні документи космічної галузі: варіанти конструкцій, пропозиції та презентації. За правилами конкурсу, спершу треба подати концепцію на 5-7 сторінок до 22 лютого 2027 року. Фіналістів назвуть 11 березня, а у фіналі команди запишуть відеопрезентацію до 10 хвилин. Переможців оголосять 6 травня 2027 року.

"Вам не потрібно чекати випуску, щоб зробити свій внесок", — заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

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Хто може взяти участь у конкурсі NASA

Конкурс відкритий для команд старших класів і вишів США. Спеціальний інженерний досвід не потрібен, NASA запрошує також учнів технічних і професійних навчальних закладів. У команді має бути від двох до п'яти учнів або студентів і наставник, наприклад учитель чи викладач. Іноземці можуть узяти участь, лише якщо навчаються на денній формі в американській школі чи університеті.

Реєстрація триває через платформу NASA STEM Gateway до 25 січня 2027 року. Конкурс проводить Institute of Competition Sciences на замовлення NASA.

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