Медузы. Фото: кадр из видео/YouTube

Медузы, развивавшиеся в космосе, после возвращения на Землю значительно чаще страдали нарушениями двигательной функции, хотя внешне почти не отличались от обычных особей. Это выяснили в ходе эксперимента NASA, когда около 2500 медуз отправили на орбиту, чтобы исследовать влияние невесомости на формирование нервной системы.

О результатах необычного космического исследования пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Futura Sciences.

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Что произошло с медузами после полёта в космос

Наиболее заметные изменения учёные обнаружили не во внешнем виде животных, а в их способности плавать. Среди молодых медуз, развивавшихся в условиях микрогравитации, нарушение ритмических сокращений тела наблюдалось у 18,3% особей. В контрольной группе на Земле этот показатель составлял всего 2,9%.

Таким образом, медузы из космической группы демонстрировали отклонения примерно в 6,3 раза чаще. При этом их общее строение оставалось практически неизменным, а количество щупалец было сопоставимо с особями, выращенными на Земле.

Эксперимент проводили еще в июне 1991 года во время миссии STS-40, известной как Spacelab Life Sciences-1. Космический челнок "Колумбия" вышел на орбиту 5 июня и вернулся 14 июня. Результаты исследования впоследствии были опубликованы в научном журнале Advances in Space Research в 1994 году.

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Научной работой руководила биолог Дороти Спангенберг из Восточно-Вирджинской медицинской школы. Для наблюдений были выбраны лунные медузы Aurelia aurita, которые обладают относительно простой нервной системой, но способны ощущать силу притяжения и ориентироваться в воде.

На орбиту животных доставили на ранних стадиях развития, в частности в форме полипов. С помощью йода и препаратов, связанных с тироксином, исследователи стимулировали их превращение в молодых медуз. Параллельно на Земле развивались контрольные группы для сравнения результатов.

Выяснилось, что медузы способны проходить важные этапы развития даже в условиях микрогравитации. Некоторые полипы превращались в молодых особей без обычной стимуляции, что могло быть связано с изменениями в выработке или накоплении определенного гормона. Однако точную причину этого явления ученые не установили.

Почему медузы утратили привычную координацию движений

Для ориентации в пространстве медузы используют специальные органы чувств — ропалии. Внутри них находятся крошечные минеральные образования, называемые статолитами. Они реагируют на силу тяжести и помогают нервной системе определять положение тела.

Подобный механизм существует и у людей. Во внутреннем ухе расположены микроскопические кристаллы, которые участвуют в восприятии гравитации и ускорения, помогая поддерживать равновесие.

После космического полёта исследователи обнаружили у некоторых медуз изменения в количестве статолитов. Это дало основания предположить, что отсутствие обычного гравитационного воздействия могло сказаться на развитии или работе органов чувств.

В то же время нарушения плавания могли возникнуть и из-за изменений нервно-мышечной координации. Однозначно установить, какой именно механизм вызвал отклонения, учёным не удалось.

Результаты эксперимента имеют значение и для исследований влияния космических полётов на человека. После возвращения с орбиты астронавты иногда испытывают дезориентацию и временные проблемы с равновесием, пока организм вновь приспосабливается к земной гравитации.

Однако эксперимент с медузами не доказывает, что люди, родившиеся или выросшие в космосе, обязательно имели бы аналогичные нарушения. Нервная система человека значительно сложнее, поэтому переносить результаты непосредственно на людей нельзя.

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