NASA сфотографировало на Земле породы, похожие на лунную кору: почему это их заинтересовало

Анортозитовый массив Саририаки на юге Мадагаскара. Фото: NASA

NASA опубликовало снимок огромного светлого массива на Мадагаскаре, породы которого относятся к тому же типу, что и древняя кора Луны. Геологическому образованию площадью около 100 квадратных километров более 600 миллионов лет, а его исследование помогает лучше понять строение лунной поверхности.

Об необычном геологическом массиве рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на NASA.

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Что NASA сфотографировало на Мадагаскаре

На юге Мадагаскара расположен массив Саририаки, который заметно выделяется среди окружающих пород своим светлым цветом. Его сфотографировал астронавт 75-й экспедиции Международной космической станции 28 августа 2026 года.

Снимок привлек внимание NASA, и 5 октября космическое агентство выбрало его фотографией дня.

Анортозитовый массив Саририаки на юге Мадагаскара. Фото: NASA

Светлый участок площадью примерно 100 квадратных километров состоит из анортозита. Это магматическая горная порода, которая формируется при остывании расплавленного вещества и содержит крупные кристаллы минералов.

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Особенность анортозита заключается в том, что именно такие породы образуют светлые высокогорья Луны, заметные с Земли даже невооруженным глазом.

Однако массив Саририаки не является обломком Луны, попавшим на Землю. Он сформировался непосредственно на нашей планете, а с лунной корой его объединяет геологический состав.

Сколько лет массиву и как он образовался

Анортозиты Мадагаскара исследовали задолго до появления фотографии с орбиты. Еще в 1998 году геологи под руководством Льюиса Эшвала определили возраст кристаллизации пород Саририаки и соседнего массива Анкафотия.

Результат составил примерно 660 миллионов лет с погрешностью 60 миллионов лет.

Для датировки ученые исследовали соотношение изотопов самария и неодима в минералах. Анализ также показал, что исходный магматический расплав происходил из мантии Земли.

Позже породы претерпели значительные изменения под воздействием высоких температур и давления. Эти процессы связывают с формированием Гондваны — древнего суперконтинента, в состав которого впоследствии вошли территории современной Африки, Индии, Мадагаскара, Австралии и Антарктиды.

Особенно интенсивные геологические преобразования происходили примерно 630-550 миллионов лет назад, когда сближались восточная и западная части Гондваны.

Следы этих событий можно увидеть даже на орбитальном снимке. Вокруг светлого массива простираются вытянутые полосы деформированных пород.

Дальнейшие исследования выявили два этапа масштабных изменений земной коры — примерно 590-530 и 530-500 миллионов лет назад. Во время второго этапа происходило сжатие коры с востока на запад, которое сопровождалось образованием складок и зон сдвига.

Почему земные породы помогают исследовать Луну

Несмотря на внешнее и геологическое сходство, лунные анортозиты значительно старше мадагаскарских. Их возраст превышает четыре миллиарда лет.

Одна из моделей формирования лунной коры предполагает, что на ранних этапах существования спутник Земли был покрыт океаном расплавленной породы. В процессе остывания более лёгкие кристаллы плагиоклаза поднимались к поверхности и постепенно формировали внешнюю кору Луны. Более тяжёлые минералы, напротив, опускались вглубь.

Подтверждением древнего происхождения лунных высокогорий стали образцы, доставленные астронавтами программы "Аполлон".

В частности, 1 августа 1971 года экипаж "Аполлона-15" обнаружил анортозит, который впоследствии получил название "Камень Бытия". Исследования показали, что его возраст составляет примерно четыре миллиарда лет.

Поскольку количество доставленного с Луны материала ограничено, учёные используют земные аналоги.

Одним из таких мест является комплекс Стилвотер в горах Беартут американского штата Монтана. Местные анортозиты содержат много кальция и по химическим характеристикам напоминают лунные породы.

Из этого материала изготавливают искусственные аналоги лунного реголита, используя, в частности, породы из дорожных выемок и отходы горных работ. На таких смесях испытывают оборудование и скафандры, которые должны работать на поверхности Луны.

В то же время земные анортозиты не полностью повторяют свойства лунного грунта. Под воздействием воды, температуры и давления они изменяются, поэтому исследователям приходится подбирать специальные способы измельчения и смешивания минералов.

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