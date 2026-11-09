Функциональные кнопки iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

В будущих iPhone может исчезнуть отдельная кнопка действия. По слухам, ее функции перейдут к кнопке управления камерой Camera Control, и такие изменения могут появиться уже в 2027 году.

Об этом пишет MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что утверждает инсайдер

Инсайдер Instant Digital опубликовал пост в китайской соцсети Weibo. По его словам, Apple планирует объединить кнопку действия и Camera Control в одну кнопку, начиная со следующего года. Отдельная кнопка действия, как утверждает инсайдер, исчезнет, а Camera Control останется.

Как может работать одна кнопка

По данным инсайдера, одно нажатие объединенной кнопки будет открывать камеру. Долгое нажатие будет запускать ту функцию, которую сейчас назначают кнопке действия.

Сейчас долгое нажатие Camera Control открывает функцию Visual Intelligence. В iOS 27 ее встроили в приложение "Камера" как режим Siri, поэтому этот жест может освободиться для других действий.

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Когда могут появиться изменения

Изменения могут начаться с новых iPhone, которые выйдут во второй половине 2027 года. Вероятно, это будут юбилейные модели к 20-летию iPhone, которые должны выйти осенью 2027 года. Как Apple назовет эти смартфоны, пока неизвестно.

MacRumors отмечает, что прецедент уже есть: складной iPhone Duo не имеет кнопки действия, но имеет Camera Control.

Что такое кнопка действия

Кнопка действия появилась в iPhone 15 Pro в 2023 году вместо переключателя беззвучного режима. Ее нужно удерживать, а назначить на нее можно, в частности, беззвучный режим, фокусирование, фонарик или быстрые команды. Camera Control появилась в iPhone 16 и получила неоднозначные отзывы: ее критиковали за пользу, сложность и удобство. Официально Apple эти слухи не комментировала.

Ранее Новини.LIVE писали, что кнопку действия на iPhone можно использовать не только для включения беззвучного режима или запуска камеры. Она может открывать меню с несколькими полезными функциями, а для этого достаточно изменить настройки и воспользоваться встроенным приложением Apple без установки сторонних программ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что базовый iPhone 18 может получить более емкую батарею и более мощный чип, но подорожает. Об этом заявил китайский инсайдер, а ранее появлялись сообщения, что Apple может снова поднять цены на iPhone из-за роста стоимости памяти.