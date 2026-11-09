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Головна Техно На iPhone може зникнути одна з кнопок, яка з'явилася лише у 2023 році

На iPhone може зникнути одна з кнопок, яка з'явилася лише у 2023 році

Ua ru
9 листопада 2026 14:24
На iPhone може зникнути кнопка, яка з'явилася лише у 2023 році: що кажуть інсайдери кадр з відео/YouTube
Функціональні кнопки iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

У майбутніх iPhone може зникнути окрема кнопка дії. За чутками, її функції перейдуть до кнопки керування камерою Camera Control, і такі зміни можуть з'явитися вже у 2027 році.

Про це пише MacRumors з посиланням на інсайдера Instant Digital, пише редакція Новини.LIVE.

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Що стверджує інсайдер

Інсайдер Instant Digital опублікував допис у китайській соцмережі Weibo. За його словами, Apple планує об'єднати кнопку дії та Camera Control в одну кнопку, починаючи з наступного року. Окрема кнопка дії, як стверджує інсайдер, зникне, а Camera Control залишиться.

Як може працювати одна кнопка

За даними інсайдера, одне натискання об'єднаної кнопки відкриватиме камеру. Довге натискання запускатиме ту функцію, яку зараз призначають кнопці дії.

Зараз довге натискання Camera Control відкриває функцію Visual Intelligence. В iOS 27 її вбудували в застосунок "Камера" як режим Siri, тож цей жест може звільнитися для інших дій.

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Коли можуть з'явитися зміни

Зміни можуть початися з нових iPhone, які вийдуть у другій половині 2027 року. Імовірно, це будуть ювілейні моделі до 20-річчя iPhone, що мають вийти восени 2027 року. Як Apple назве ці смартфони, поки невідомо.

MacRumors зазначає, що прецедент уже є: складаний iPhone Duo не має кнопки дії, але має Camera Control.

Що таке кнопка дії

Кнопка дії з'явилася в iPhone 15 Pro у 2023 році замість перемикача беззвучного режиму. Її потрібно утримувати, а призначити на неї можна, зокрема, беззвучний режим, зосередження, ліхтарик або швидкі команди. Camera Control з'явилася в iPhone 16 і отримала неоднозначні відгуки: її критикували за користь, складність і зручність. Офіційно Apple ці чутки не коментувала.

Раніше Новини.LIVE писали, що кнопку дії на iPhone можна використовувати не лише для ввімкнення беззвучного режиму чи запуску камери. Вона може відкривати меню з кількома корисними функціями, а для цього достатньо змінити налаштування та скористатися вбудованим застосунком Apple без встановлення сторонніх програм.

Також Новини.LIVE розповідали, що базовий iPhone 18 може отримати більшу батарею та потужніший чип, але подорожчає. Про це заявив китайський інсайдер, а раніше з'являлися повідомлення, що Apple може знову підняти ціни на iPhone через зростання вартості пам'яті.

Apple iPhone чутки кнопки смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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