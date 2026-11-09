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Главная Техно Можно ли заряжать холодный ноутбук и сколько времени нужно подождать

Можно ли заряжать холодный ноутбук и сколько времени нужно подождать

Ua ru
9 ноября 2026 12:32
Можно ли заряжать холодный ноутбук сразу после пребывания на морозе и что делать с конденсатом Unsplash
Ноутбук на столе. Фото: Unsplash

Ноутбук, который долго пробыл на морозе, не стоит сразу включать или ставить на зарядку в теплом помещении. Из-за этого батарея может повредиться навсегда, а внутри устройства может образоваться конденсат.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что случилось с ноутбуком

Автор материала Грегори Гибсон оставил игровой ноутбук на несколько часов в машине на морозе около -12 °C. Дома он сразу подключил устройство к зарядке. Сначала ноутбук работал от сети, но батарея не заряжалась: ее состояние постоянно переключалось между "заряжается" и "ожидает зарядки".

На задней части экрана образовался конденсат, и вода стекала к разъему питания. Позже система показывала, что батарея пустая и имеет нулевую емкость, хотя изначальная составляла около 86 Вт-ч. Затем с этой батареей ноутбук вообще перестал включаться и заработал только после ее замены.

Почему холодную батарею нельзя заряжать

На холоде химические процессы в литий-ионной батарее замедляются, а ее внутреннее сопротивление растет. Из-за этого ноутбук может внезапно выключиться, даже если заряд еще есть. Это обратимо: когда батарея согреется, она снова будет работать нормально.

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Другое дело — зарядка холодной батареи. Если ток слишком велик для замедленных процессов, литий оседает на графитовом электроде в виде металла. Часть этого лития больше не участвует в работе батареи, поэтому емкость теряется навсегда, и согревание уже не поможет. Кроме того, такие отложения могут разрастаться в игольчатые структуры, способные вызвать короткое замыкание внутри батареи.

Что делать с ноутбуком после мороза

По данным издания, во многих инструкциях к ноутбукам безопасным для работы указан диапазон примерно от 10 до 35 °C. Поэтому после мороза ноутбук стоит оставить выключенным и не подключать к зарядке, пока он сам не нагреется до комнатной температуры и не высохнет конденсат.

Точного времени ожидания автор не называет. Он предупреждает, что теплый на ощупь корпус еще не означает, что батарея внутри уже согрелась. Даже защищенные ноутбуки, рассчитанные на работу от -29 до 60 °C, не меняют химии самой батареи.

Ранее Новини.LIVE писали, что совет заряжать новый ноутбук 12-24 часа перед первым включением остался со времен старых батарей. Современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы такой "обкатки" не требуют.

Также Новини.LIVE рассказывали, что режим "наилучшая производительность" в Windows 11 сократил работу ноутбука от батареи на 55 минут по сравнению с экономным режимом. При этом заметного ускорения в тесте скорости он не дал.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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