Ноутбук на столі. Фото: Unsplash

Ноутбук, який довго пробув на морозі, не варто одразу вмикати чи ставити на зарядку в теплому приміщенні. Через це батарея може пошкодитися назавжди, а всередині пристрою може утворитися конденсат.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Що сталося з ноутбуком

Автор матеріалу Грегорі Гібсон залишив ігровий ноутбук на кілька годин у машині на морозі близько -12 °C. Удома він одразу підключив пристрій до зарядки. Спершу ноутбук працював від мережі, але батарея не заряджалася: її стан постійно перемикався між "заряджається" та "очікує заряджання".

На задній частині екрана утворився конденсат, і вода стікала до роз'єму живлення. Згодом система показувала, що батарея порожня і має нульову місткість, хоча початкова становила близько 86 Вт-год. Пізніше з цією батареєю ноутбук узагалі перестав вмикатися, і запрацював лише після її заміни.

Чому холодну батарею не можна заряджати

На холоді хімічні процеси в літій-іонній батареї сповільнюються, а її внутрішній опір зростає. Через це ноутбук може раптово вимкнутися, навіть якщо заряд ще є. Це оборотно: коли батарея зігріється, вона знову працюватиме нормально.

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Інша справа — заряджання холодної батареї. Якщо струм надто великий для сповільнених процесів, літій осідає на графітовому електроді у вигляді металу. Частина цього літію більше не бере участі в роботі батареї, тож місткість втрачається назавжди, і зігрівання вже не допоможе. Крім того, такі відкладення можуть розростатися в голчасті структури, здатні спричинити коротке замикання всередині батареї.

Що робити з ноутбуком після морозу

За даними видання, у багатьох інструкціях до ноутбуків безпечним для роботи вказано діапазон приблизно від 10 до 35 °C. Тому після морозу ноутбук варто залишити вимкненим і не підключати до зарядки, доки він сам не нагріється до кімнатної температури і не висохне конденсат.

Точного часу очікування автор не називає. Він попереджає, що теплий на дотик корпус ще не означає, що батарея всередині вже зігрілася. Навіть захищені ноутбуки, розраховані на роботу від -29 до 60 °C, не змінюють хімії самої батареї.

Раніше Новини.LIVE писали, що порада заряджати новий ноутбук 12-24 години перед першим увімкненням залишилася з часів старіших батарей. Сучасні літій-іонні та літій-полімерні акумулятори такого "обкатування" не потребують.

Також Новини.LIVE розповідали, що режим "найкраща продуктивність" у Windows 11 скоротив роботу ноутбука від батареї на 55 хвилин порівняно з економним режимом. При цьому помітного прискорення в тесті швидкості він не дав.