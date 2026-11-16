Микроволновка работает от зарядной станции. Фото: кадр из видео/YouTube

Электрочайник и микроволновку можно включать от зарядной станции, но только если ее выходная мощность больше, чем у прибора. Нагревательная техника очень быстро расходует заряд, поэтому кипятить воду стоит короткими подходами и только столько, сколько нужно во время отключений света.

Об этом пишет Anker SOLIX, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько потребляет чайник и микроволновка

По данным Anker, обычный электрочайник потребляет около 3 кВт. Микроволновке обычно нужно 1000-1500 Вт. Точную цифру стоит посмотреть на наклейке или в инструкции к прибору, потому что модели сильно отличаются. Отдельно производитель упоминает, что в момент запуска микроволновка дает короткий скачок нагрузки, и станция должна его выдержать.

Какая мощность инвертора нужна для чайника

Главное правило простое: длительная (номинальная) выходная мощность станции должна быть больше, чем мощность прибора. Станции на 1000 Вт для обычного чайника, по словам Anker, не хватит. Для микроволновки производитель называет достаточной длительную мощность 1500 Вт. Также не стоит включать одновременно несколько мощных приборов, потому что их ватты складываются. Если нагрузка превысит допустимую, у станции должна сработать защита и отключить выход.

Сколько заряда "съедает" одно кипячение

Энергия зависит не только от мощности, но и от времени работы. Anker приводит пример: чайник на 3 кВт, который работает пять минут, расходует примерно 0,25 кВт-ч, то есть около 250 Вт-ч. Станция емкостью 3072 Вт-ч в идеальных условиях могла бы питать такой чайник примерно час. Для сравнения, та же станция держала бы холодильник, свет и роутер значительно дольше, поэтому нагрев лучше считать ограниченным ресурсом.

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Чтобы сэкономить заряд, производитель советует кипятить только чашку-две воды, а не полный чайник, и выключать его сразу после щелчка. Кипяток можно перелить в термос: одно кипячение даст горячую воду на несколько часов. Лучше всего для станции подходят дорожные чайники и приборы с малой мощностью. Микроволновки и аэрогрили, по мнению Anker, обычно непрактичны: длительное время их выдерживают только самые большие станции.

Ранее Новини.LIVE писали, что мощные приборы лучше не включать в удлинитель. Обычный удлинитель может привести к перегреву проводки и даже пожару, особенно осенью и зимой, когда чаще работают обогреватели и другая энергоемкая техника.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для зарядки телефонов и работы роутера во время отключений не обязательно нужна большая зарядная станция. Компактная модель емкостью 128 Вт-ч относится к сегменту до 15 000 грн, а независимые тесты показали, сколько энергии она отдает на практике.