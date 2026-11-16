Мікрохвильовка працює від зарядної станції. Фото: кадр з відео/YouTube

Електрочайник і мікрохвильовку можна вмикати від зарядної станції, але лише якщо її вихідна потужність більша, ніж у приладу. Нагрівальна техніка дуже швидко витрачає заряд, тому кип'ятити воду варто короткими підходами і тільки стільки, скільки потрібно під час відключень світла.

Про це пише Anker SOLIX, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки споживає чайник і мікрохвильовка

За даними Anker, звичайний електрочайник споживає близько 3 кВт. Мікрохвильовка зазвичай потребує 1000-1500 Вт. Точну цифру варто подивитися на наклейці або в інструкції до приладу, бо моделі дуже відрізняються. Окремо виробник згадує, що в момент запуску мікрохвильовка дає короткий стрибок навантаження, і станція має його витримати.

Яка потужність інвертора потрібна для чайника

Головне правило просте: тривала (номінальна) вихідна потужність станції має бути більшою, ніж потужність приладу. Станції на 1000 Вт для звичайного чайника, за словами Anker, не вистачить. Для мікрохвильовки виробник називає достатньою тривалу потужність 1500 Вт. Варто також не вмикати одночасно кілька потужних приладів, бо їхні вати додаються. Якщо навантаження перевищить допустиме, станція має спрацювати захист і вимкнути вихід.

Скільки заряду "з'їдає" одне кип'ятіння

Енергія залежить не лише від потужності, а й від часу роботи. Anker наводить приклад: чайник на 3 кВт, який працює п'ять хвилин, витрачає приблизно 0,25 кВт-год, тобто близько 250 Вт-год. Станція місткістю 3072 Вт-год в ідеальних умовах могла б живити такий чайник приблизно годину. Для порівняння, та сама станція тримала б холодильник, світло і роутер значно довше, тому нагрівання краще вважати обмеженим ресурсом.

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Щоб заощадити заряд, виробник радить кип'ятити лише чашку-дві води, а не повний чайник, і вимикати його одразу після клацання. Окріп можна перелити в термос: одне кип'ятіння дасть гарячу воду на кілька годин. Найкраще для станції підходять дорожні чайники та прилади з малою потужністю. Мікрохвильовки та аерогрилі, на думку Anker, зазвичай непрактичні: тривалий час їх витримують лише найбільші станції.

Раніше Новини.LIVE писали, що потужні прилади краще не вмикати в подовжувач. Звичайний подовжувач може спричинити перегрівання проводки і навіть пожежу, особливо восени й узимку, коли частіше працюють обігрівачі та інша енергоємна техніка.

Також Новини.LIVE розповідали, що для заряджання телефонів і роботи роутера під час відключень не обов'язково потрібна велика зарядна станція. Компактна модель місткістю 128 Вт-год належить до сегмента до 15 000 грн, а незалежні тести показали, скільки енергії вона віддає на практиці.