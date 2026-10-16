Подовжувач з під'єднаними пристроями. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичайний подовжувач може стати причиною перегрівання проводки та навіть пожежі, якщо під'єднати до нього потужну побутову техніку. Особливо небезпечно це восени та взимку, коли в оселях частіше використовують обігрівачі та інші енергомісткі прилади.

Про те, яку техніку краще підключати безпосередньо до розетки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Великий Київ".

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Які прилади небезпечно підключати через подовжувач

Найбільшу небезпеку становить техніка з високим енергоспоживанням, особливо якщо кілька таких пристроїв одночасно працюють від одного подовжувача.

До переліку приладів, які не рекомендується підключати через звичайний побутовий подовжувач, належать:

Електрообігрівачі та тепловентилятори. Споживають багато електроенергії та можуть працювати годинами, створюючи тривале навантаження на контакти й кабель. Їх краще підключати безпосередньо до справної настінної розетки.

Електрочайники. Зазвичай мають потужність 2000-2200 Вт. Особливо небезпечно вмикати чайник в один подовжувач разом із мікрохвильовою піччю або тостером.

Пральні машини. Під час нагрівання води споживають значну кількість електроенергії. Для безпечної роботи потрібна правильно встановлена розетка із заземленням і відповідним електрозахистом.

Мікрохвильові печі. Навіть невеликі моделі можуть створювати надмірне навантаження на дешеві подовжувачі, тому їх рекомендують підключати до настінної розетки.

Електродуховки та настільні електроплити. Через високу потужність для окремих моделей може знадобитися спеціальна електролінія. Використовувати звичайний трійник небажано.

Праски та парогенератори. Під час нагрівання їхнє споживання може перевищувати 2000 Вт. Старі подовжувачі з тонкими кабелями або ненадійними контактами можуть перегріватися.

Окрема небезпечна практика — підключення одного подовжувача до іншого. Таке з'єднання збільшує кількість контактів, які можуть нагріватися через недостатньо надійне з'єднання.

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Як зрозуміти, що подовжувач може спричинити пожежу

Навіть якісний і дорогий подовжувач має обмеження за допустимою потужністю. Тому перед підключенням техніки потрібно перевіряти його характеристики, стан електропроводки та вимоги виробника приладу.

Небезпечними ознаками є:

сильне нагрівання вилки або розетки;

потемніння чи зміна кольору пластику;

запах горілого;

потріскування або іскріння під час роботи.

Якщо з'явилися такі ознаки, потрібно припинити користування обладнанням і безпечно відключити живлення. За наявності диму або іскор не можна торкатися пошкоджених частин — за можливості слід вимкнути відповідний автомат в електрощитку.

Особливої уваги потребують старі будинки, де електропроводку не оновлювали десятиліттями. У таких помешканнях небезпека може бути пов'язана не лише з подовжувачем, а й зі станом розеток та електроліній.

Якщо потужну техніку доводиться постійно підключати через подовжувач, безпечнішим рішенням може стати встановлення додаткової розетки кваліфікованим електриком.

Раніше Новини.LIVE писали, що підключення кількох електроприладів через один подовжувач може бути небезпечним, якщо їхня сумарна потужність перевищує допустиме навантаження. Особливої обережності потребує потужна побутова техніка, адже перевантаження здатне спричинити перегрів, коротке замикання та навіть пожежу.

Також Новини.LIVE розповідали, що безпечність використання подовжувача залежить не лише від кількості підключених пристроїв. Електрики радять звертати увагу на загальне навантаження, умови експлуатації та тривалість безперервної роботи, оскільки неправильне використання може призвести до пошкодження техніки або займання.