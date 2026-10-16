Удлинитель с подключенными устройствами. Фото: кадр из видео/YouTube

Обычный удлинитель может стать причиной перегрева электропроводки и даже пожара, если подключить к нему мощную бытовую технику. Особенно опасно это осенью и зимой, когда в домах чаще используют обогреватели и другие энергоемкие приборы.

О том, какую технику лучше подключать напрямую к розетке, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Великий Київ".

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Какие приборы опасно подключать через удлинитель

Наибольшую опасность представляет техника с высоким энергопотреблением, особенно если несколько таких устройств одновременно работают от одного удлинителя.

К перечню приборов, которые не рекомендуется подключать через обычный бытовой удлинитель, относятся:

Электрообогреватели и тепловентиляторы. Потребляют много электроэнергии и могут работать часами, создавая длительную нагрузку на контакты и кабель. Их лучше подключать непосредственно к исправной настенной розетке.

Электрочайники. Обычно имеют мощность 2000-2200 Вт. Особенно опасно включать чайник в один удлинитель вместе с микроволновой печью или тостером.

Стиральные машины. При нагреве воды потребляют значительное количество электроэнергии. Для безопасной работы требуется правильно установленная розетка с заземлением и соответствующей электрозащитой.

Микроволновые печи. Даже небольшие модели могут создавать чрезмерную нагрузку на дешевые удлинители, поэтому их рекомендуется подключать к настенной розетке.

Электродуховки и настольные электроплиты. Из-за высокой мощности для отдельных моделей может потребоваться специальная электролиния. Использовать обычный тройник нежелательно.

Утюги и парогенераторы. Во время нагрева их потребляемая мощность может превышать 2000 Вт. Старые удлинители с тонкими кабелями или ненадежными контактами могут перегреваться.

Отдельная опасная практика — подключение одного удлинителя к другому. Такое соединение увеличивает количество контактов, которые могут нагреваться из-за недостаточно надёжного соединения.

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Как понять, что удлинитель может стать причиной пожара

Даже качественный и дорогой удлинитель имеет ограничения по допустимой мощности. Поэтому перед подключением техники необходимо проверять его характеристики, состояние электропроводки и требования производителя прибора.

Опасными признаками являются:

сильный нагрев вилки или розетки;

потемнение или изменение цвета пластика;

запах гари;

треск или искрение во время работы.

Если появились такие признаки, необходимо прекратить использование оборудования и безопасно отключить питание. При наличии дыма или искр нельзя прикасаться к поврежденным частям — по возможности следует выключить соответствующий автоматический выключатель в электрощите.

Особого внимания требуют старые дома, где электропроводку не обновляли десятилетиями. В таких помещениях опасность может быть связана не только с удлинителем, но и с состоянием розеток и электролиний.

Если мощную технику приходится постоянно подключать через удлинитель, более безопасным решением может стать установка дополнительной розетки квалифицированным электриком.

Ранее Новини.LIVE писали, что подключение нескольких электроприборов через один удлинитель может быть опасным, если их суммарная мощность превышает допустимую нагрузку. Особой осторожности требует мощная бытовая техника, ведь перегрузка может привести к перегреву, короткому замыканию и даже пожару.

Также Новини.LIVE сообщали, что безопасность использования удлинителя зависит не только от количества подключенных устройств. Электрики советуют обращать внимание на общую нагрузку, условия эксплуатации и продолжительность непрерывной работы, поскольку неправильное использование может привести к повреждению техники или возгоранию.