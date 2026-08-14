Многие до сих пор ищут кабель: как перенести файл со смартфона на ПК

Перенос фотографий со смартфона на ноутбук. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Перенести фото, документ или большое видео со смартфона на ноутбук можно за несколько секунд, если выбрать подходящий способ. Для этого не обязательно искать кабель — у Android, iPhone, Windows и macOS есть несколько удобных беспроводных вариантов.

О том, как быстро передать файл с телефона на ноутбук и какой способ подойдет для разных устройств, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NV.

AirDrop и Quick Share

Владельцы устройств Apple могут использовать AirDrop, а пользователи Android и Windows — Quick Share.

Обе системы передают фотографии и другие файлы с помощью Wi-Fi и Bluetooth без подключения к интернету.

Ситуация усложняется при передаче файлов между iPhone и ноутбуком на Windows, поскольку AirDrop и Quick Share напрямую между собой не работают.

Мессенджеры и электронная почта

Если встроенные системы несовместимы, файл можно отправить самому себе через Telegram или Viber, а затем открыть соответствующий чат на компьютере.

В Telegram фотографии можно отправлять как документ, чтобы они не сжимались, а сами файлы оставались в облаке.

В то же время через мессенджеры не рекомендуется передавать паспорта, данные банковских карт, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Для отдельных документов между разными устройствами также можно использовать электронную почту.

"Связь с Windows"

Для тех, кто регулярно работает за компьютером, доступно приложение "Связь с Windows".

Оно позволяет без проводов просматривать на мониторе ПК уведомления, звонки и фотографии со смартфона.

Облачные сервисы

Для постоянной синхронизации можно использовать Google Диск, iCloud или Dropbox. Документ, сохраненный на смартфоне в облачном сервисе, появляется и на ноутбуке.

Бесплатного объема хранилища обычно хватает для повседневных нужд, однако за хранение большого количества файлов может потребоваться доплата.

Кабель и microSD

Самый простой традиционный способ — подключить смартфон к ноутбуку кабелем и перенести нужные файлы. Для этого не нужен интернет, а скорость передачи может быть высокой.

На Android-смартфонах с картой microSD данные также можно перенести, вставив карту в кардридер ноутбука.

В то же время этот способ постепенно теряет актуальность, поскольку современные смартфоны и ноутбуки всё чаще выпускаются без соответствующих слотов.

Ранее Новини.LIVE писали, что с годами аккумулятор смартфона постепенно теряет часть первоначальной ёмкости, из-за чего устройство приходится заряжать чаще. На Android проверить состояние батареи можно через системные настройки или с помощью специальных приложений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после нескольких лет использования Android-смартфон может заметно потерять производительность из-за накопленного кэша, лишних файлов, ненужных приложений и фоновых процессов. Улучшить его работу можно примерно за 10 минут без замены устройства.