Ледники Хаббард и Тернер. Фото: NOAA Photo Library

Движение горных ледников зависит не только от морозов и снега, но и от дождей. Исследователи выяснили, что после сильных ливней один из ледников на Аляске двигался быстрее на 251%.

Об этом пишет Interesting Engineering, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что выяснили ученые о леднике на Аляске

Ученые из Университета штата Бойсе в США следили за ледником Тернер, также известным как Сит-Куса. Он расположен неподалеку от ледника Хаббард и сползает в залив Дизенчантмент. Это так называемый пульсирующий ледник: годами он движется медленно, а затем наступает фаза, когда лед внезапно сползает значительно быстрее. Возле ледника установили GPS-приборы, которые фиксировали его положение каждые 15 секунд. Эти данные исследователи сравнили с оценками осадков и проверили по метеостанции в аэропорту Якутат.

Во время быстрой фазы в 2020-2021 годах ледник ускорялся после 9 из 16 сильных дождей. Его скорость возрастала на 7,5 метра в сутки, то есть на 116%, а такое ускорение держалось в среднем 66,5 часа. В медленную фазу 2022-2024 годов ледник реагировал на 17 из 37 ливней. Изменения здесь были скромнее, около 1,5 метра в сутки, и длились примерно 33 часа. Но в процентах это было наибольшее ускорение — до 251%.

Почему после дождя ледник движется быстрее

Дождевая вода стекает под ледник. Если она не успевает быстро уйти, подо льдом растет давление воды, а трение между льдом и грунтом уменьшается. Из-за этого ледник начинает скользить быстрее. Сильнее всего ускорялась нижняя часть ледника. В то же время очень сильные и продолжительные дожди во время быстрой фазы иногда, наоборот, временно замедляли лед. После таких событий скорость возвращалась к обычной менее чем за две недели.

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