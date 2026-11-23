Льодовик на Алясці після сильних дощів рухається швидше на 251%
Рух гірських льодовиків залежить не лише від морозів і снігу, а й від дощів. Дослідники з'ясували, що після сильних злив один із льодовиків на Алясці рухався швидше на 251%.
Про це пише Interesting Engineering, пише редакція Новини.LIVE.
Що з'ясували вчені про льодовик на Алясці
Науковці з Університету штату Бойсе у США стежили за льодовиком Тернер, також відомим як Сіт-Куса. Він розташований неподалік льодовика Габбард і сповзає у затоку Дизенчантмент. Це так званий пульсуючий льодовик: роками він рухається повільно, а потім настає фаза, коли лід раптово сповзає значно швидше. Біля льодовика встановили GPS-прилади, які фіксували його положення кожні 15 секунд. Ці дані дослідники порівняли з оцінками опадів і перевірили за метеостанцією в аеропорту Якутат.
Під час швидкої фази у 2020-2021 роках льодовик пришвидшувався після 9 із 16 сильних дощів. Його швидкість зростала на 7,5 метра за добу, тобто на 116%, а таке прискорення трималося в середньому 66,5 години. У повільну фазу 2022-2024 років льодовик реагував на 17 із 37 злив. Зміни тут були скромнішими, близько 1,5 метра за добу, і тривали приблизно 33 години. Але у відсотках це було найбільше прискорення — до 251%.
Чому після дощу льодовик рухається швидше
Дощова вода стікає під льодовик. Якщо вона не встигає швидко відтекти, під кригою зростає тиск води, а тертя між льодом і ґрунтом зменшується. Через це льодовик починає ковзати швидше. Найсильніше прискорювалася нижня частина льодовика. Водночас дуже сильні й тривалі дощі під час швидкої фази іноді, навпаки, тимчасово сповільнювали лід. Після таких подій швидкість поверталася до звичної менш ніж за два тижні.
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