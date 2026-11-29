Ноутбук заряжается от повербанка. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время отключений света ноутбук можно заряжать не только от зарядной станции, но и от повербанка. Однако подойдет не каждая модель: значение имеют разъем, мощность и емкость.

Об этом пишут BGR и Anker, пишет редакция Новини.LIVE.

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Какой повербанк может зарядить ноутбук

Зарядки для смартфонов обычно выдают от 5 до 20 Вт. Большинству ноутбуков для нормальной зарядки или хотя бы для удержания уровня заряда нужно как минимум 45 Вт, хромбукам и ультрабукам — меньше. Поэтому повербанк должен иметь порт USB-C с поддержкой USB Power Delivery (PD) и выдавать через него как минимум 45 Вт.

Anker уточняет, что повербанки со стандартом PD 2.0 или 3.0 отдают до 100 Вт, а модели с PD 3.1 — до 140 Вт. Производитель советует сначала посмотреть мощность на штатном адаптере ноутбука (вольты и амперы) и выбрать повербанк, который выдает столько же или больше. Среди примеров Anker приводит 30 Вт (20 В / 1,5 А) для MacBook Air и до 100 Вт (20 В / 5 А) для более быстрой зарядки.

Почему повербанк не заряжает ноутбук

Старые повербанки обычно имеют только обычный USB-выход на 5 В / 2 А (10 Вт) или 9 В / 2 А (18 Вт). Этого достаточно для смартфона, но не для ноутбука: по данным Anker, ноутбукам в целом нужно напряжение 15 или 20 В, чтобы начать заряжаться.

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Если у ноутбука круглый разъем питания вместо USB-C, понадобится повербанк с розеткой или DC-выходом с нужным напряжением. Переходник с USB-C на такой разъем сработает, только если повербанк выдает 20 В через USB-C PD. Имеет значение и кабель: Anker советует кабель USB-C — USB-C с чипом e-marker, рассчитанный как минимум на 100 Вт (5 А). Если мощности не хватит, выключенный ноутбук будет заряжаться медленно, а включенный может лишь удерживать уровень заряда или разряжаться медленнее, чем обычно.

Сколько раз повербанк зарядит ноутбук

BGR советует для ноутбука повербанк емкостью не менее 20 000 мАч. Емкость повербанков указывают в мАч, а батарей ноутбуков — в Вт-ч, поэтому для сравнения единицы нужно привести к одним.

Например, повербанк на 27 650 мА-ч — это примерно 99,5 Вт-ч. Anker предлагает простую формулу: количество полных зарядов примерно равно емкости повербанка в Вт-ч, умноженной на КПД и деленной на емкость батареи ноутбука. В расчетах производитель закладывает КПД 80%. Так, повербанк на 72 Вт-ч зарядит ноутбук с батареей 52,6 Вт-ч примерно 1,1 раза.

Ранее Новини.LIVE писали, что холодный ноутбук, который долгое время был на морозе, не стоит сразу включать или ставить на зарядку в теплом помещении. Это может навсегда повредить батарею и привести к появлению конденсата внутри устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что инженер Анхель Диас советует отключать MacBook от сети раз в 15 дней или еженедельно и работать от аккумулятора, чтобы батарея MacBook дольше сохраняла емкость. Он также рекомендует установить лимит максимального заряда на уровне 80% в настройках macOS и не класть устройства без активного охлаждения на кровать или подушку.