Ноутбук заряджається від повербанка. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час відключень світла ноутбук можна заряджати не лише від зарядної станції, а й від повербанка. Однак підійде не кожна модель: значення мають роз'єм, потужність і місткість.

Про це пишуть BGR та Anker, пише редакція Новини.LIVE.

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Який повербанк може зарядити ноутбук

Зарядки для смартфонів зазвичай видають від 5 до 20 Вт. Більшості ноутбуків для нормального заряджання або хоча б для утримання рівня заряду потрібно щонайменше 45 Вт, хромбукам і ультрабукам — менше. Тому повербанк повинен мати порт USB-C з підтримкою USB Power Delivery (PD) і видавати через нього щонайменше 45 Вт.

Anker уточнює, що повербанки зі стандартом PD 2.0 або 3.0 віддають до 100 Вт, а моделі з PD 3.1 — до 140 Вт. Виробник радить спершу подивитися потужність на штатному адаптері ноутбука (вольти й ампери) і обрати повербанк, який видає стільки ж або більше. Серед прикладів Anker наводить 30 Вт (20 В / 1,5 А) для MacBook Air і до 100 Вт (20 В / 5 А) для швидшого заряджання.

Чому повербанк не заряджає ноутбук

Старі повербанки зазвичай мають лише звичайний USB-вихід на 5 В / 2 А (10 Вт) або 9 В / 2 А (18 Вт). Цього досить для смартфона, але не для ноутбука: за даними Anker, ноутбукам загалом потрібна напруга 15 або 20 В, щоб почати заряджатися.

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Якщо ноутбук має круглий роз'єм живлення замість USB-C, знадобиться повербанк із розеткою або DC-виходом з потрібною напругою. Перехідник з USB-C на такий роз'єм спрацює, лише якщо повербанк видає 20 В через USB-C PD. Має значення і кабель: Anker радить кабель USB-C — USB-C з чипом e-marker, розрахований щонайменше на 100 Вт (5 А). Якщо потужності забракне, вимкнений ноутбук заряджатиметься повільно, а увімкнений може лише утримувати рівень заряду або розряджатися повільніше, ніж зазвичай.

Скільки разів повербанк зарядить ноутбук

BGR радить для ноутбука повербанк місткістю щонайменше 20 000 мАг. Місткість повербанків вказують у мАг, а батарей ноутбуків — у Вт-год, тому для порівняння одиниці треба звести до одних.

Наприклад, повербанк на 27 650 мАг — це приблизно 99,5 Вт-год. Anker пропонує просту формулу: кількість повних зарядів приблизно дорівнює місткості повербанка у Вт-год, помноженій на ККД і поділеній на місткість батареї ноутбука. У розрахунках виробник закладає ККД 80%. Так, повербанк на 72 Вт-год зарядить ноутбук із батареєю 52,6 Вт-год приблизно 1,1 раза.

Раніше Новини.LIVE писали, що холодний ноутбук, який тривалий час був на морозі, не варто відразу вмикати або ставити на зарядку в теплому приміщенні. Це може назавжди пошкодити батарею та спричинити появу конденсату всередині пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що інженер Анхель Діас радить відключати MacBook від мережі раз на 15 днів або щотижня і працювати від акумулятора, щоб батарея MacBook довше зберігала ємність. Він також рекомендує встановити ліміт максимального заряду на рівні 80% у налаштуваннях macOS і не класти пристрої без активного охолодження на ліжко чи подушку.