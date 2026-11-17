Снимок астероида Дидим с расстояния 56 км. Фото: ESA

Космический аппарат Hera Европейского космического агентства передал первый близкий снимок двойного астероида Дидим. Именно в этой системе в 2022 году во время одной из миссий NASA зонд намеренно врезали в меньший астероид, чтобы проверить, можно ли отвести от Земли опасное небесное тело.

Об этом пишет Европейское космическое агентство, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что снял аппарат Hera возле астероида Дидим

Снимок сделала черно-белая камера аппарата с расстояния 60 км. На нем виден Дидим, астероид диаметром около 780 м. Его меньший спутник Диморф размером 151 м на кадре почти полностью скрылся в тени.

На поверхности Дидима заметны крупные валуны, кратеры и четкий хребет вдоль экватора. Ученые предполагают, что хребет может быть связан с быстрым вращением астероида: один оборот вокруг своей оси он делает примерно за 2,2 часа.

"Первое, что мы сказали, было "вау!"", — рассказал научный руководитель миссии Патрик Мишель.

Читайте также:

По его словам, этот вид напоминает взгляд на целый новый мир.

Что изменил удар зонда DART по астероиду

26 сентября 2022 года зонд NASA DART массой 580 кг врезался в Диморф на скорости около 6,1 км/с. После этого Диморф стал облетать Дидим примерно на 33 минуты быстрее, чем раньше. Эффект оказался значительно больше, чем ожидали ученые. Так Диморф стал первым объектом в Солнечной системе, орбиту которого люди заметно изменили.

Между двумя астероидами всего около 1 км. Поэтому ученые считают, что часть обломков после удара могла долететь до Дидима и оставить следы на его поверхности.

"Мы ожидаем, что много выбитого ударом материала преодолело примерно 1 км пространства", — отметил ученый миссии Михаэль Кюпперс.

Когда Hera покажет Диморф вблизи

Аппарат летел к астероидам два года и сейчас находится на расстоянии 196,8 млн км от Земли. Детальные снимки обоих астероидов ESA планирует обнародовать 25 ноября. Позже Hera вместе с двумя миниспутниками размером с обувную коробку детально исследует Диморф.

Ранее Новини.LIVE писали, что астрономы обнаружили в космосе загадочный объект, который регулярно посылал радиосигналы примерно каждые 62 минуты, а затем замолчал. Его заметили всего один раз, и ученые до сих пор не знают, что именно посылало сигналы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в спиральной галактике NGC 1433 вспыхнула сверхновая SN 2026ahvu. Пика яркости она может достичь между 18 и 23 ноября, а астрономы призывают наблюдать за взрывом в эти дни, в том числе любителей с небольшими телескопами.