Знімок астероїда Дідим з відстані 56 км. Фото: ESA

Космічний апарат Hera Європейського космічного агентства передав перший близький знімок подвійного астероїда Дідим. Саме в цій системі у 2022 році під час однієї з місій NASA зонд навмисно врізали в менший астероїд, щоб перевірити, чи можна відвести від Землі небезпечне небесне тіло.

Про це пише Європейське космічне агентство, пише редакція Новини.LIVE.

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Що зняв апарат Hera біля астероїда Дідим

Знімок зробила чорно-біла камера апарата з відстані 60 км. На ньому видно Дідим, астероїд діаметром близько 780 м. Його менший супутник Діморф завбільшки 151 м на кадрі майже повністю сховався в тіні.

На поверхні Дідима помітні великі валуни, кратери та чіткий хребет уздовж екватора. Вчені припускають, що хребет може бути пов'язаний зі швидким обертанням астероїда: один оберт навколо своєї осі він робить приблизно за 2,2 години.

"Перше, що ми сказали, було "вау!"", — розповів науковий керівник місії Патрік Мішель.

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За його словами, цей вигляд нагадує погляд на цілий новий світ.

Що змінив удар зонда DART по астероїду

26 вересня 2022 року зонд NASA DART масою 580 кг врізався в Діморф на швидкості близько 6,1 км/с. Після цього Діморф почав облітати Дідим приблизно на 33 хвилини швидше, ніж раніше. Ефект виявився значно більшим, ніж очікували вчені. Так Діморф став першим об'єктом у Сонячній системі, орбіту якого люди помітно змінили.

Між двома астероїдами лише близько 1 км. Тому науковці вважають, що частина уламків після удару могла долетіти до Дідима і залишити сліди на його поверхні.

"Ми очікуємо, що багато вибитого ударом матеріалу подолало приблизно 1 км простору", — зазначив науковець місії Міхаель Кюпперс.

Коли Hera покаже Діморф зблизька

Апарат летів до астероїдів два роки і зараз перебуває на відстані 196,8 млн км від Землі. Детальні знімки обох астероїдів ESA планує оприлюднити 25 листопада. Згодом Hera разом із двома мінісупутниками розміром із коробку для взуття детально дослідить Діморф.

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