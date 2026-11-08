Темный режим на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

В Android 17 появились встроенные функции, которые могут заменить некоторые отдельные приложения. Среди них темная тема для всех программ, плавающие окна и запись экрана с селфи-камерой.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Темная тема для всех приложений

Режим Expanded принудительно включает темную тему в каждом приложении. Путь такой: "Настройки" — "Дисплей и касание" — "Темная тема" — Expanded. Для отдельных программ режим можно отключить, ведь на некоторых он может выглядеть не лучшим образом. Раньше для этого нужны были стороннее приложение DarQ или скрытая опция для разработчиков.

Плавающие окна

Функция App Bubbles открывает приложения в плавающем "пузырьковом" окне поверх экрана. Для этого нужно удерживать значок приложения и выбрать Bubble. Раньше такое поддерживали только мессенджеры. На смартфонах Samsung App Bubbles нет, но издание отмечает, что всплывающие окна One UI там работают лучше.

Запись экрана с селфи-камерой

При запуске записи экрана можно включить переключатель Show selfie camera. Изображение с фронтальной камеры можно двигать и менять его размер, а система вырезает силуэт человека. Функция работает только при записи всего экрана, а не отдельного приложения. Она заменяет сторонние программы вроде XRecorder и AZ Recorder.

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