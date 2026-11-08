Темний режим на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

В Android 17 з'явилися вбудовані функції, які можуть замінити деякі окремі застосунки. Серед них темна тема для всіх програм, плаваючі вікна та запис екрана із селфі-камерою.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Темна тема для всіх застосунків

Режим Expanded примусово вмикає темну тему в кожному застосунку. Шлях такий: "Налаштування" — "Дисплей і дотик" — "Темна тема" — Expanded. Для окремих програм режим можна вимкнути, адже на деяких він може мати не найкращий вигляд. Раніше для цього потрібні були сторонній застосунок DarQ або прихована опція для розробників.

Плаваючі вікна

Функція App Bubbles відкриває застосунки в плаваючому "бульбашковому" вікні поверх екрана. Для цього потрібно утримувати значок застосунку та вибрати Bubble. Раніше таке підтримували лише месенджери. На смартфонах Samsung App Bubbles немає, але видання зазначає, що спливаючі вікна One UI там працюють краще.

Запис екрана із селфі-камерою

Під час запуску запису екрана можна ввімкнути перемикач Show selfie camera. Зображення з фронтальної камери можна рухати й змінювати його розмір, а система вирізає силует людини. Функція працює лише під час запису всього екрана, а не окремого застосунку. Вона замінює сторонні програми на кшталт XRecorder та AZ Recorder.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть смартфон зі швидкою зарядкою не завжди отримує максимальну потужність через системні обмеження та фонову активність. Деякі налаштування Android можуть прискорити заряджання.

Також Новини.LIVE розповідали, що пам'ять Android може поступово заповнюватися, навіть якщо нових фото, відео й застосунків майже не додається. Часто винен кеш програм, який із часом здатен займати кілька гігабайтів.