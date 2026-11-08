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Головна Техно Як увімкнути темну тему для всіх застосунків в Android 17

Як увімкнути темну тему для всіх застосунків в Android 17

Ua ru
8 листопада 2026 12:32
Як увімкнути темну тему для всіх застосунків в Android 17 і чим замінити програми кадр з відео/YouTube
Темний режим на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

В Android 17 з'явилися вбудовані функції, які можуть замінити деякі окремі застосунки. Серед них темна тема для всіх програм, плаваючі вікна та запис екрана із селфі-камерою.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Темна тема для всіх застосунків

Режим Expanded примусово вмикає темну тему в кожному застосунку. Шлях такий: "Налаштування" — "Дисплей і дотик" — "Темна тема" — Expanded. Для окремих програм режим можна вимкнути, адже на деяких він може мати не найкращий вигляд. Раніше для цього потрібні були сторонній застосунок DarQ або прихована опція для розробників.

Плаваючі вікна

Функція App Bubbles відкриває застосунки в плаваючому "бульбашковому" вікні поверх екрана. Для цього потрібно утримувати значок застосунку та вибрати Bubble. Раніше таке підтримували лише месенджери. На смартфонах Samsung App Bubbles немає, але видання зазначає, що спливаючі вікна One UI там працюють краще.

Запис екрана із селфі-камерою

Під час запуску запису екрана можна ввімкнути перемикач Show selfie camera. Зображення з фронтальної камери можна рухати й змінювати його розмір, а система вирізає силует людини. Функція працює лише під час запису всього екрана, а не окремого застосунку. Вона замінює сторонні програми на кшталт XRecorder та AZ Recorder.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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