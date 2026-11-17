Google Drive на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Резервные копии Android-смартфона можно хранить не только в Google Диске, но и на собственном компьютере. Фото, документы и контакты переносятся на ПК кабелем или программой для автоматической синхронизации, без оплаты облачного хранилища.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как скопировать фото с Android на компьютер через кабель

Самый простой способ — обычный USB-кабель. Согласно справке Google, нужно разблокировать смартфон и подключить его к компьютеру с Windows.

На телефоне появится уведомление о зарядке через USB: на него нужно нажать и выбрать режим "Передача файлов". После этого на компьютере откроется окно с памятью смартфона. Фото и видео с камеры обычно лежат в папке DCIM, их достаточно перетащить в отдельную папку на ПК. В конце устройство стоит безопасно извлечь в Windows и только потом отключить кабель.

Как сохранить контакты Android в файл

Контакты можно выгрузить одним файлом. В приложении "Контакты" от Google нужно открыть внизу раздел "Исправление и управление", выбрать "Экспорт в файл", отметить нужный аккаунт и нажать "Экспортировать в файл VCF". Готовый файл можно скопировать на компьютер тем же кабелем, а затем при необходимости импортировать обратно в смартфон.

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Как настроить автоматическое копирование фото на ПК

Чтобы не подключать кабель каждый раз, можно использовать бесплатную программу Syncthing. Ее устанавливают на компьютер с Windows, macOS или Linux, а на смартфон — приложение Syncthing-Fork из Google Play или F-Droid.

В приложении создают папку, выбирают на телефоне Camera или DCIM и добавляют компьютер как устройство: в общей сети Wi-Fi он может найтись сам, иначе его добавляют через QR-код. Для каждой папки можно выбрать одностороннее копирование или двустороннюю синхронизацию.

Синхронизация еще не является полноценной резервной копией. Если удалить фото на одном устройстве, оно может исчезнуть и на другом. Поэтому файлы с компьютера стоит дополнительно копировать еще куда-то, например на внешний диск. Кроме того, Google постепенно запускает автоматическое копирование фото на ПК с Windows через Quick Share, без собственных серверов.

Ранее Новини.LIVE писали, что медленное копирование файлов с Android-смартфона на компьютер часто связано не с кабелем, а с протоколом передачи данных MTP. Больше всего он тормозит, когда нужно перенести много мелких файлов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что передать файл, фото или большое видео со смартфона на ноутбук можно за несколько секунд, если выбрать подходящий способ. Для этого не обязательно искать кабель: Android, iPhone, Windows и macOS имеют несколько удобных беспроводных вариантов.