Google Drive на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Резервні копії Android-смартфона можна зберігати не лише в Google Диску, а й на власному комп'ютері. Фото, документи та контакти переносяться на ПК кабелем або програмою для автоматичної синхронізації, без оплати хмарного сховища.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Як скопіювати фото з Android на комп'ютер через кабель

Найпростіший спосіб — звичайний USB-кабель. За довідкою Google, треба розблокувати смартфон і під'єднати його до комп'ютера з Windows.

На телефоні з'явиться сповіщення про заряджання через USB: на нього треба натиснути й вибрати режим "Передавання файлів". Після цього на комп'ютері відкриється вікно з пам'яттю смартфона. Фото й відео з камери зазвичай лежать у папці DCIM, їх достатньо перетягнути в окрему папку на ПК. Наприкінці пристрій варто безпечно вилучити у Windows і лише потім від'єднати кабель.

Як зберегти контакти Android у файл

Контакти можна вивантажити одним файлом. У застосунку "Контакти" від Google треба відкрити внизу розділ "Виправлення й керування", вибрати "Експорт у файл", позначити потрібний обліковий запис і натиснути "Експортувати у файл VCF". Готовий файл можна скопіювати на комп'ютер тим самим кабелем, а потім за потреби імпортувати назад у смартфон.

Читайте також:

Як налаштувати автоматичне копіювання фото на ПК

Щоб не підключати кабель щоразу, можна використовувати безплатну програму Syncthing. Її встановлюють на комп'ютер із Windows, macOS або Linux, а на смартфон — застосунок Syncthing-Fork із Google Play чи F-Droid.

У застосунку створюють папку, вибирають на телефоні Camera або DCIM і додають комп'ютер як пристрій: у спільній мережі Wi-Fi він може знайтися сам, інакше його додають через QR-код. Для кожної папки можна вибрати одностороннє копіювання або двосторонню синхронізацію.

Синхронізація ще не є повноцінною резервною копією. Якщо видалити фото на одному пристрої, воно може зникнути й на іншому. Тому файли з комп'ютера варто додатково копіювати ще кудись, наприклад на зовнішній диск. Крім того, Google поступово запускає автоматичне копіювання фото на ПК з Windows через Quick Share, без власних серверів.

Раніше Новини.LIVE писали, що повільне копіювання файлів з Android-смартфона на комп'ютер часто пов'язане не з кабелем, а з протоколом передавання даних MTP. Найбільше він гальмує, коли потрібно перенести багато дрібних файлів.

Також Новини.LIVE розповідали, що передати файл, фото чи велике відео зі смартфона на ноутбук можна за кілька секунд, якщо вибрати відповідний спосіб. Для цього не обов'язково шукати кабель: Android, iPhone, Windows і macOS мають кілька зручних бездротових варіантів.