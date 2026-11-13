Ноутбук на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Ноутбук становится громким, когда его вентиляторы работают на высоких оборотах. Уменьшить шум часто можно без разборки корпуса: достаточно изменить настройки питания, убрать лишнюю нагрузку и позаботиться о вентиляции.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Какой режим питания сделает ноутбук тише

Самый простой способ — включить тихий профиль в фирменной утилите производителя, если он там есть. Такие профили существенно ограничивают скорость вентиляторов, но ценой производительности. Если отдельного тихого режима нет, можно выбрать более экономный режим питания в настройках системы. Режим энергосбережения тоже ограничивает производительность, а значит, и нагрев.

Еще одна причина шума — программы, которые работают в фоне и нагружают процессор. Их можно найти в "Диспетчере задач" в Windows (Ctrl + Shift + Esc) или в "Мониторинге системы" на macOS и закрыть те, что сильно нагружают систему. В Windows также можно запретить отдельным программам работать в фоне и убрать лишние из автозапуска.

Как пыль и поверхность влияют на шум ноутбука

Ноутбук лучше ставить на твердую ровную поверхность, чтобы воздух свободно проходил к вентиляционным отверстиям снизу. Мягкие поверхности, например одеяло или подушка, перекрывают доступ воздуха и ухудшают охлаждение. Если работать приходится на коленях или на диване, поможет твердая подставка для коленей.

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Пыль в вентиляционных отверстиях тоже заставляет вентиляторы крутиться быстрее. Внешние отверстия можно почистить щеточкой или сжатым воздухом. Более глубокая чистка требует разборки ноутбука, поэтому перед этим стоит проверить инструкцию к модели: самостоятельное вскрытие корпуса может лишить гарантии, а для ноутбуков без гарантии автор советует обратиться к специалистам. Им лучше доверить и замену термопасты.

Помогут ли подставка и обновления

Охлаждающая подставка может быть пассивной, которая просто приподнимает ноутбук для лучшего доступа воздуха, или активной, с собственными вентиляторами, которые вдувают воздух в нижние отверстия. Такие подставки заметно снижают температуру, хотя и не кардинально. Стоит избегать подставок со сплошной поверхностью, которая не пропускает воздух.

Также помочь могут обновления BIOS/UEFI и фирменных утилит производителя для управления охлаждением: они могут улучшить работу вентиляторов. Обновление прошивки несет определенный риск, поэтому перед ним аккумулятор нужно полностью зарядить.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Windows 11 режим "наилучшая производительность" забрал у ноутбука 55 минут работы от батареи по сравнению с экономным режимом. При этом заметного прироста скорости в тесте он не дал.

Также Новини.LIVE рассказывали, что новый ноутбук не обязательно заряжать 12-24 часа перед первым использованием, ведь этот совет остался от более старых типов аккумуляторов. Современные модели с литий-ионными или литий-полимерными батареями не нуждаются в такой "обкатке".