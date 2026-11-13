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Головна Техно Як зробити шумний ноутбук тихішим: прості способи без розбирання

Як зробити шумний ноутбук тихішим: прості способи без розбирання

Ua ru
13 листопада 2026 17:21
Як зробити шумний ноутбук тихішим: режим живлення, чистка від пилу та підставка кадр з відео/YouTube
Ноутбук на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Ноутбук стає гучним, коли його вентилятори працюють на високих обертах. Зменшити шум часто можна без розбирання корпусу: достатньо змінити налаштування живлення, прибрати зайве навантаження та подбати про вентиляцію.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Який режим живлення зробить ноутбук тихішим

Найпростіший спосіб — увімкнути тихий профіль у фірмовій утиліті виробника, якщо він там є. Такі профілі суттєво обмежують швидкість вентиляторів, але ціною продуктивності. Якщо окремого тихого режиму немає, можна обрати економніший режим живлення в налаштуваннях системи. Режим енергозбереження також обмежує продуктивність, а отже і нагрівання.

Ще одна причина шуму — програми, які працюють у фоні й навантажують процесор. Їх можна знайти в "Диспетчері завдань" у Windows (Ctrl + Shift + Esc) або в "Моніторі активності" на macOS і закрити ті, що сильно навантажують систему. У Windows також можна заборонити окремим програмам працювати у фоні та прибрати зайві з автозапуску.

Як пил і поверхня впливають на шум ноутбука

Ноутбук краще ставити на тверду рівну поверхню, щоб повітря вільно проходило до вентиляційних отворів знизу. М'які поверхні, як-от ковдра чи подушка, перекривають доступ повітря і погіршують охолодження. Якщо працювати доводиться на колінах або на дивані, допоможе тверда підставка для колін.

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Пил у вентиляційних отворах теж змушує вентилятори крутитися швидше. Зовнішні отвори можна почистити щіточкою або стисненим повітрям. Глибше чищення потребує розбирання ноутбука, тож перед цим варто перевірити інструкцію до моделі: самостійне розкриття корпусу може позбавити гарантії, а для ноутбуків без гарантії автор радить звернутися до фахівців. Їм краще доручити й заміну термопасти.

Чи допоможуть підставка та оновлення

Охолоджувальна підставка може бути пасивною, яка просто піднімає ноутбук для кращого доступу повітря, або активною, з власними вентиляторами, що вдувають повітря в нижні отвори. Такі підставки помітно знижують температуру, хоча й не кардинально. Варто уникати підставок із суцільною поверхнею, яка не пропускає повітря.

Також допомогти можуть оновлення BIOS/UEFI та фірмових утиліт виробника для керування охолодженням: вони можуть покращити роботу вентиляторів. Оновлення прошивки має певний ризик, тому перед ним акумулятор потрібно повністю зарядити.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Windows 11 режим "найкраща продуктивність" забрав у ноутбука 55 хвилин роботи від батареї порівняно з економним режимом. При цьому помітного приросту швидкості в тесті він не дав.

Також Новини.LIVE розповідали, що новий ноутбук не обов'язково заряджати 12-24 години перед першим використанням, адже ця порада залишилася від старіших типів акумуляторів. Сучасні моделі з літій-іонними або літій-полімерними батареями не потребують такого "обкатування".

Windows ноутбук корисні поради охолодження перегрів ноутбука
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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