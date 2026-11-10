Меню настроек аккумулятора смартфона Samsung Galaxy. Фото: кадр из видео/YouTube

На смартфонах Samsung Galaxy режим энергосбережения можно настроить под себя, а не включать все ограничения сразу. Это помогает растянуть остаток заряда, когда зарядить телефон негде, например во время отключения света.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Какие режимы энергосбережения есть на Samsung

На Samsung есть три режима энергосбережения: стандартный, максимальный и адаптивный. Они ограничивают работу самого смартфона, чтобы имеющегося заряда хватило дольше. Это другая настройка, чем "Защита батареи": та ограничивает уровень зарядки, чтобы аккумулятор медленнее изнашивался, а энергосбережение помогает дольше продержаться на имеющемся заряде.

Стандартный режим: ограничения можно выбрать самому

Чтобы настроить режим, нужно открыть "Настройки" — "Батарея", включить "Энергосбережение", нажать на название функции, а затем на значок шестеренки возле "Стандартного" режима. Среди ограничений, которые можно включать по отдельности:

уменьшение яркости экрана на 10%;

снижение частоты обновления экрана со 120 до 60 Гц;

темный режим;

отключение Always On Display, то есть постоянного отображения времени и уведомлений на выключенном экране;

отключение экрана через 30 секунд бездействия;

ограничение быстродействия процессора до 70%.

Стандартный режим не ограничивает, какие приложения можно открывать, но некоторые функции ИИ, например сводки уведомлений, могут приостанавливаться.

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Максимальный режим: работают только нужные приложения

Максимальный режим ограничивает фоновую работу и уведомления приложений, которым это не разрешили. По умолчанию работают только основные, например "Сообщения" и "Телефон", а остальные становятся неактивными. Чтобы добавить нужные приложения, следует нажать на шестеренку возле "Максимального" режима, прокрутить до списка всех приложений и включить нужные.

После подключения к зарядке максимальный режим стоит отключить, чтобы приложения и уведомления снова работали как обычно. Тем, кому важно не пропускать уведомления, этот режим может не подойти.

Адаптивное энергосбережение

Адаптивный режим изучает, как человек пользуется смартфоном, и сам включает или отключает энергосбережение. Он ориентируется на привычки владельца, а не на процент заряда, и применяет те ограничения, которые выбраны в стандартном режиме. Включить его можно так: "Энергосбережение" — меню с тремя точками — "Адаптивное энергосбережение".

Эта функция есть не на всех смартфонах: ее наличие зависит от модели, версии программного обеспечения и оператора. Если заряда меньше 10%, а зарядить телефон негде, следует перейти на максимальный режим.

Ранее Новини.LIVE писали, что на смартфонах Samsung Galaxy можно добавить больше быстрых действий, чем кажется на первый взгляд. Часть из них включается в обычных настройках, а для других нужно приложение Good Lock.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ползунок яркости на Android показывает не весь диапазон экрана: на солнце смартфон может светить сильнее своего максимума, а в темноте некоторые модели опускаются ниже минимума. Похожие простые вещи на телефоне часто остаются незамеченными, например фонарик можно включить без разблокировки экрана.