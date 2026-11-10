Меню налаштування батареї смартфона Samsung Galaxy. Фото: кадр з відео/YouTube

На смартфонах Samsung Galaxy режим енергозбереження можна налаштувати під себе, а не вмикати всі обмеження одразу. Це допомагає розтягнути залишок заряду, коли зарядити телефон немає де, наприклад під час відключення світла.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Які режими енергозбереження є на Samsung

На Samsung є три режими енергозбереження: стандартний, максимальний та адаптивний. Вони обмежують роботу самого смартфона, щоб наявного заряду вистачило на довше. Це інше налаштування, ніж "Захист батареї": воно обмежує рівень заряджання, щоб акумулятор повільніше зношувався, а енергозбереження допомагає довше протриматися на наявному заряді.

Стандартний режим: обмеження можна вибрати самому

Щоб налаштувати режим, потрібно відкрити "Налаштування" — "Батарея", увімкнути "Енергозбереження", натиснути на назву функції, а потім на значок шестерні біля "Стандартного" режиму. Серед обмежень, які можна вмикати окремо:

зменшення яскравості екрана на 10%;

зниження частоти оновлення екрана зі 120 до 60 Гц;

темний режим;

вимкнення Always On Display, тобто постійного відображення часу та сповіщень на вимкненому екрані;

вимкнення екрана через 30 секунд бездіяльності;

обмеження швидкодії процесора до 70%.

Стандартний режим не обмежує, які застосунки можна відкривати, але деякі функції ШІ, як-от підсумки сповіщень, можуть призупинятися.

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Максимальний режим: працюють лише потрібні застосунки

Максимальний режим обмежує фонову роботу і сповіщення застосунків, яким це не дозволили. За замовчуванням працюють лише основні, як-от "Повідомлення" і "Телефон", а решта стають неактивними. Щоб додати потрібні застосунки, слід натиснути на шестерню біля "Максимального" режиму, прокрутити до списку всіх застосунків і ввімкнути потрібні.

Після підключення до зарядки максимальний режим варто вимкнути, щоб застосунки і сповіщення знову працювали як звичайно. Тим, кому важливо не пропускати сповіщення, цей режим може не підійти.

Адаптивне енергозбереження

Адаптивний режим вивчає, як людина користується смартфоном, і сам вмикає або вимикає енергозбереження. Він орієнтується на звички власника, а не на відсоток заряду, і застосовує ті обмеження, які вибрані в стандартному режимі. Увімкнути його можна так: "Енергозбереження" — меню з трьома крапками — "Адаптивне енергозбереження".

Ця функція є не на всіх смартфонах: її наявність залежить від моделі, версії програмного забезпечення та оператора. Якщо заряду менше 10%, а зарядити телефон ніде, варто перейти на максимальний режим.

Раніше Новини.LIVE писали, що на смартфонах Samsung Galaxy можна додати більше швидких дій, ніж здається на перший погляд. Частина з них вмикається у звичайних налаштуваннях, а для інших потрібен застосунок Good Lock.

Також Новини.LIVE розповідали, що повзунок яскравості на Android показує не весь діапазон екрана: на сонці смартфон може світити сильніше за його максимум, а в темряві деякі моделі опускаються нижче мінімуму. Схожі прості речі на телефоні часто лишаються непоміченими, наприклад ліхтарик можна ввімкнути без розблокування екрана.