Зарядная станция. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда во время отключений света электричество дают лишь на несколько часов, зарядную станцию важно успеть зарядить как можно больше. Скорость зарядки зависит не только от емкости батареи, но и от мощности зарядки, режима и условий, в которых стоит станция.

Об этом пишет Anker SOLIX, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько времени заряжается зарядная станция

Ориентировочное время зарядки можно посчитать самостоятельно: емкость станции в ватт-часах нужно разделить на входную мощность зарядки в ваттах и добавить 15-25% на потери.

Например, станция на 1000 Вт-ч при зарядке мощностью 500 Вт теоретически зарядится примерно за два часа, а на деле чуть дольше. Важно и то, что последние 10-20% заряда станция набирает медленнее, потому что в конце уменьшает ток, чтобы беречь батарею. Поэтому подзарядить станцию с половины быстрее, чем ждать полных 100%.

Как включить быструю зарядку от розетки

Самый быстрый способ — зарядка от сети в режиме быстрой зарядки. Поддерживает ли его станция, видно в характеристиках. Во многих моделях скорость зарядки от розетки можно менять переключателем на корпусе или в приложении, поэтому стоит проверить, не стоит ли там тихий или медленный режим.

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Станции рассчитаны на обычную бытовую сеть 230 В, но в быстром режиме берут из розетки немалую мощность. Поэтому лучше включать станцию напрямую в настенную розетку, а не через тонкий удлинитель или тройник вместе с чайником или бойлером. Если без удлинителя не обойтись, он должен быть рассчитан на такую мощность и полностью размотан.

Поможет ли солнечная панель и вредна ли быстрая зарядка

Некоторые станции принимают энергию от сети и солнечной панели одновременно и тогда заряжаются заметно быстрее. Но это работает только на моделях, которые такое поддерживают, и в пределах максимальной суммарной входной мощности. Если станция уже берет от розетки максимум, панель не добавит скорости. К тому же солнце зависит от облаков, тени и времени суток, поэтому его лучше считать медленной дополнительной подзарядкой.

На холоде станция может сама уменьшить или остановить зарядку, чтобы защитить батарею, поэтому перед зарядкой ее стоит занести в теплое помещение. Время от времени заряжать станцию с батареей LiFePO4 в быстром режиме нормально, а для ежедневного использования обычная зарядка мягче для батареи.

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