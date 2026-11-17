Как быстро зарядить зарядную станцию, когда свет дали на пару часов
Когда во время отключений света электричество дают лишь на несколько часов, зарядную станцию важно успеть зарядить как можно больше. Скорость зарядки зависит не только от емкости батареи, но и от мощности зарядки, режима и условий, в которых стоит станция.
Об этом пишет Anker SOLIX, пишет редакция Новини.LIVE.
Сколько времени заряжается зарядная станция
Ориентировочное время зарядки можно посчитать самостоятельно: емкость станции в ватт-часах нужно разделить на входную мощность зарядки в ваттах и добавить 15-25% на потери.
Например, станция на 1000 Вт-ч при зарядке мощностью 500 Вт теоретически зарядится примерно за два часа, а на деле чуть дольше. Важно и то, что последние 10-20% заряда станция набирает медленнее, потому что в конце уменьшает ток, чтобы беречь батарею. Поэтому подзарядить станцию с половины быстрее, чем ждать полных 100%.
Как включить быструю зарядку от розетки
Самый быстрый способ — зарядка от сети в режиме быстрой зарядки. Поддерживает ли его станция, видно в характеристиках. Во многих моделях скорость зарядки от розетки можно менять переключателем на корпусе или в приложении, поэтому стоит проверить, не стоит ли там тихий или медленный режим.
Станции рассчитаны на обычную бытовую сеть 230 В, но в быстром режиме берут из розетки немалую мощность. Поэтому лучше включать станцию напрямую в настенную розетку, а не через тонкий удлинитель или тройник вместе с чайником или бойлером. Если без удлинителя не обойтись, он должен быть рассчитан на такую мощность и полностью размотан.
Поможет ли солнечная панель и вредна ли быстрая зарядка
Некоторые станции принимают энергию от сети и солнечной панели одновременно и тогда заряжаются заметно быстрее. Но это работает только на моделях, которые такое поддерживают, и в пределах максимальной суммарной входной мощности. Если станция уже берет от розетки максимум, панель не добавит скорости. К тому же солнце зависит от облаков, тени и времени суток, поэтому его лучше считать медленной дополнительной подзарядкой.
На холоде станция может сама уменьшить или остановить зарядку, чтобы защитить батарею, поэтому перед зарядкой ее стоит занести в теплое помещение. Время от времени заряжать станцию с батареей LiFePO4 в быстром режиме нормально, а для ежедневного использования обычная зарядка мягче для батареи.
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