Зарядна станція. Фото: кадр з відео/YouTube

Коли під час відключень світла електрику дають лише на кілька годин, зарядну станцію важливо встигнути зарядити якомога більше. Швидкість зарядки залежить не лише від місткості батареї, а й від потужності зарядки, режиму та умов, у яких стоїть станція.

Про це пише Anker SOLIX, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки часу заряджається зарядна станція

Орієнтовний час зарядки можна порахувати самостійно: місткість станції у ват-годинах треба поділити на вхідну потужність зарядки у ватах і додати 15-25% на втрати.

Наприклад, станція на 1000 Вт-год при зарядці потужністю 500 Вт теоретично зарядиться приблизно за дві години, а насправді трохи довше. Важливо й те, що останні 10-20% заряду станція набирає повільніше, бо наприкінці зменшує струм, щоб берегти батарею. Тому підзарядити станцію з половини швидше, ніж чекати повних 100%.

Як увімкнути швидку зарядку від розетки

Найшвидший спосіб — зарядка від мережі в режимі швидкої зарядки. Чи підтримує його станція, видно в характеристиках. У багатьох моделях швидкість зарядки від розетки можна змінювати перемикачем на корпусі або в застосунку, тому варто перевірити, чи не стоїть там тихий або повільний режим.

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Станції розраховані на звичайну побутову мережу 230 В, але у швидкому режимі беруть із розетки чималу потужність. Тому краще вмикати станцію напряму в настінну розетку, а не через тонкий подовжувач чи трійник разом із чайником або бойлером. Якщо без подовжувача не обійтися, він має бути розрахований на таку потужність і повністю розмотаний.

Чи допоможе сонячна панель і чи шкідлива швидка зарядка

Деякі станції приймають енергію від мережі та сонячної панелі одночасно, і тоді заряджаються помітно швидше. Але це працює лише на моделях, які таке підтримують, і в межах максимальної сумарної вхідної потужності. Якщо станція вже бере від розетки максимум, панель не додасть швидкості. До того ж сонце залежить від хмар, тіні й часу доби, тож його краще вважати повільною додатковою підзарядкою.

На холоді станція може сама зменшити або зупинити зарядку, щоб захистити батарею, тому перед зарядкою її варто занести в тепле приміщення. Час від часу заряджати станцію з батареєю LiFePO4 у швидкому режимі нормально, а для щоденного використання звичайна зарядка м'якша для батареї.

Раніше Новини.LIVE писали, що газовий котел із насосом та електронікою без електрики не працює. Під час відключень його часто живлять від ДБЖ або зарядної станції, але для стабільної роботи джерело живлення має відповідати кільком вимогам, і підготуватися до цього варто заздалегідь.

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