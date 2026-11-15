Газовий котел, підключений до зарядної станції. Фото: кадр з відео/YouTube

Газовий котел із насосом та електронікою без електрики не працює, тому під час відключень світла його часто живлять від ДБЖ або зарядної станції. Щоб котел запустився і працював стабільно, джерело живлення має відповідати кільком вимогам. На тлі ризиків для опалювального сезону підготуватися до цього варто заздалегідь.

Про це пише 24 Канал, пише редакція Новини.LIVE.

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Навіщо газовому котлу чиста синусоїда

Для газових котлів чиста синусоїда на виході ДБЖ чи станції критично важлива: вона забезпечує стабільну роботу електроніки котла і захищає від збоїв. Тому цю характеристику варто перевірити ще до покупки. Зручно, коли станція працює в режимі ДБЖ: у разі зникнення світла вона автоматично переходить на акумулятор і не вимикає котел.

Яка потужність потрібна і чи можна підключити котел до зарядної станції

Більшість газових котлів споживає 70-150 Вт. Наприклад, для котла на 96 Вт радять станцію потужністю щонайменше 300-500 Вт, а якщо від неї живитимуться ще насоси, роутер чи освітлення, потрібен додатковий запас. Від місткості акумулятора залежить, скільки котел пропрацює без підзаряджання: компактних моделей вистачає на кілька годин. Для дому радять батареї LiFePO4, які витримують до 3000 циклів заряджання.

Котел підключають до звичайної розетки змінного струму на станції, після чого перевіряють стабільність напруги. Якщо котел не запускається, причинами можуть бути неправильна синусоїда, відсутність заземлення, короткі стрибки напруги або піковий струм насоса під час старту.

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Не варто підключати прилади, потужніші за можливості станції, залишати розряджену станцію на морозі чи заряджати потужні моделі через подовжувач. Якщо є сумніви, краще звернутися до фахівця.

Раніше Новини.LIVE писали, чому павербанк не варто використовувати як основне джерело живлення. Він зручний у дорозі чи під час відключень, але постійна заміна зарядного має кілька недоліків.

Також Новини.LIVE розповідали, що час роботи роутера від повербанка залежить не від цифри в мАг на корпусі, а від реального запасу енергії та споживання самого пристрою. Повербанк на 20 000 мАг тримає типовий Wi-Fi-роутер орієнтовно 6-8 годин.