Газовый котел, подключенный к зарядной станции. Фото: кадр из видео/YouTube

Газовый котел с насосом и электроникой без электричества не работает, поэтому во время отключений света его часто питают от ИБП или зарядной станции. Чтобы котел запустился и работал стабильно, источник питания должен отвечать нескольким требованиям. На фоне рисков для отопительного сезона подготовиться к этому стоит заранее.

Об этом пишет 24 Канал, пишет редакция Новини.LIVE.

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Зачем газовому котлу чистая синусоида

Для газовых котлов чистая синусоида на выходе ИБП или станции критически важна: она обеспечивает стабильную работу электроники котла и защищает от сбоев. Поэтому эту характеристику стоит проверить еще до покупки. Удобно, когда станция работает в режиме ИБП: при исчезновении света она автоматически переходит на аккумулятор и не выключает котел.

Какая мощность нужна и можно ли подключить котел к зарядной станции

Большинство газовых котлов потребляет 70-150 Вт. Например, для котла на 96 Вт советуют станцию мощностью не менее 300-500 Вт, а если от нее будут питаться еще насосы, роутер или освещение, нужен дополнительный запас. От емкости аккумулятора зависит, сколько котел проработает без подзарядки: компактных моделей хватает на несколько часов. Для дома советуют батареи LiFePO4, которые выдерживают до 3000 циклов зарядки.

Котел подключают к обычной розетке переменного тока на станции, после чего проверяют стабильность напряжения. Если котел не запускается, причинами могут быть неправильная синусоида, отсутствие заземления, короткие скачки напряжения или пиковый ток насоса при старте.

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Не стоит подключать приборы мощнее возможностей станции, оставлять разряженную станцию на морозе или заряжать мощные модели через удлинитель. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалисту.

Ранее Новини.LIVE писали, почему повербанк не стоит использовать как основной источник питания. Он удобен в дороге или во время отключений, но постоянная замена зарядного имеет несколько недостатков.

Также Новини.LIVE рассказывали, что время работы роутера от повербанка зависит не от цифры в мАч на корпусе, а от реального запаса энергии и потребления самого устройства. Повербанк на 20 000 мАч держит типичный Wi-Fi-роутер ориентировочно 6-8 часов.