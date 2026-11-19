Девушка со смартфоном. Иллюстративное фото: Getty Images

Instagram запустил функцию редактирования Stories после публикации. Теперь пользователи смогут вносить изменения в уже опубликованные истории, не удаляя их и не теряя накопленных просмотров и реакций. Функцию впервые начали тестировать в апреле, а теперь объявили о её официальном запуске.

Об этом сообщил предприниматель и руководитель платформы Адам Моссери, передает Новини.LIVE.

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Что можно изменить в опубликованных Stories

Раньше, чтобы исправить ошибку в тексте или добавить музыку, пользователям приходилось удалять историю и публиковать её заново.

На редактирование Stories отныне отводится 15 минут после публикации. За это время можно исправить текст, обновить музыкальное сопровождение, изменить стикеры или рисунки. При этом заменить само фото или видео не получится.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть опубликованную историю, нажать на меню с тремя точками в правом нижнем углу и выбрать опцию "Edit Story".

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Кроме того, глава Instagram Адам Моссерри анонсировал другие обновления социальной сети. В частности, пользователям готовят новые шрифты, цвета и формы стикеров, обновленный механизм выбора нескольких фотографий, а также дополнительные варианты размытия и градиентного фона.

Как сообщали Новини.LIVE, кнопочные телефоны вновь набирают популярность на фоне стремления людей реже пользоваться смартфонами и ограничить время в соцсетях. Среди причин возврата к простым моделям — желание устроить цифровой детокс, ностальгия по 2000-м и стремление защитить детей от чрезмерного пребывания в сети.

Как сообщали Новини.LIVE, резервные копии данных Android-смартфона можно хранить непосредственно на компьютере, не используя Google Диск. Фото и видео достаточно перенести через USB-кабель, выбрав на телефоне режим передачи файлов. Контакты можно отдельно экспортировать в формате VCF и также скопировать на ПК. Такой способ позволяет хранить личные данные на собственном устройстве без оплаты облачного хранилища.