Дівчина зі смартфоном. Фото ілюстративне: Getty Images

Instagram запустив функцію редагування Stories після публікації. Тепер користувачі зможуть вносити зміни до вже опублікованих історій, не видаляючи їх і не втрачаючи накопичених переглядів та реакцій. Функцію вперше почали тестувати у квітні, а тепер оголосили про її офіційний запуск.

Про це повідомив підприємець та керівник платформи Адам Моссері, передає Новини.LIVE.

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Що можна змінити в опублікованій Stories

Раніше, щоб виправити помилку в тексті або додати музику, користувачам доводилося видаляти історію та публікувати її повторно.

На редагування Stories відтепер відводять 15 хвилин після публікації. За цей час можна виправити текст, оновити музичний супровід, змінити наклейки або малюнки. Водночас замінити саме фото чи відео не вийде.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно відкрити опубліковану історію, натиснути на меню з трьома крапками в нижньому правому куті та вибрати опцію Edit Story.

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Окрім цього, керівник Instagram Адам Моссері анонсував інші оновлення соцмережі. Зокрема, користувачам готують нові шрифти, кольори та форми стікерів, оновлений механізм вибору кількох фотографій, а також додаткові варіанти розмиття та градієнтного фону.

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