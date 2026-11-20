Портативные солнечные панели. Фото: кадр из видео/YouTube

Портативная солнечная панель может подзаряжать зарядную станцию и зимой, но выработка в этот сезон заметно падает. Сильнее всего на нее влияют короткий световой день, облака, угол наклона и снег.

Об этом пишет Anker SOLIX, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько энергии дает солнечная панель зимой

В блоге производителя приводят пример Великобритании. В середине декабря там бывает лишь 7-8 часов светового дня, тогда как в июне его больше 16 часов. Из-за этого типичная солнечная система в декабре и январе вырабатывает лишь 10-25% от своего летнего месячного объема. Например, система на 4 кВт, которая в июле дает 300-400 кВт-ч, в декабре может выработать 30-80 кВт-ч.

Еще сильнее на выработку влияют облака. По данным Anker, при легкой облачности панель дает примерно 60-90% от обычной мощности, при переменной облачности 40-80%, а при сплошных серых облаках лишь около 10-25%. Поэтому в короткий пасмурный день панель в основном лишь подпитывает зарядную станцию, а не заряжает ее полностью.

Под каким углом ставить солнечную панель зимой

Оптимальным углом наклона на весь год в блоге называют примерно 30-40 градусов. Зимой солнце стоит низко, поэтому панель советуют ставить круче, ближе к 60 градусам. Такой наклон помогает лучше ловить низкое солнце, а снег легче с нее сползает. Многие портативные панели имеют регулируемую подставку, так что угол можно менять в зависимости от сезона.

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Мешают ли солнечной панели снег и мороз

Холод сам по себе панелям не вредит. Наоборот, в холодную погоду они превращают в электричество большую долю света, чем в жару. В Anker объясняют, что эффективность панелей снижается на 0,3-0,5% за каждый градус выше 25°C, поэтому ясный морозный день может быть для них выгоднее жаркого летнего.

Другое дело снег. Темная поверхность панели часто сама растапливает легкий снег, а небольшой слой может соскользнуть. Сильный снег приходится аккуратно убирать: без острых инструментов и чрезмерных усилий, чтобы не поцарапать стекло. Иней или тонкий лед рассеивают свет и тоже уменьшают выработку. Производитель также предупреждает, что на холодное стекло нельзя лить горячую воду и использовать абразивные средства. Чистить панель лучше в мягкий день.

Ранее Новини.LIVE писали, что солнечные панели помогли жительнице Одесской области пережить пятидневное отключение света. Она пользовалась домашней солнечной станцией на 10 кВт с аккумуляторами. В то же время зимой в плохую погоду ее панели могут выдавать лишь около 600 Вт, поэтому важно правильно подобрать оборудование и контролировать потребление.

Также Новини.LIVE рассказывали, что питание от панелей может дополнить домашнюю энергосистему во время отключений. То, сколько даст портативная солнечная панель, зависит от ее мощности и наличия аккумулятора. Ее может хватить для смартфона или роутера, а энергоемким приборам нужен значительно больший запас энергии.