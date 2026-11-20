Портативні сонячні панелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Портативна сонячна панель може підзаряджати зарядну станцію і взимку, але виробіток у цей сезон помітно падає. Найбільше на нього впливають короткий світловий день, хмари, кут нахилу і сніг.

Про це пише Anker SOLIX, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Скільки енергії дає сонячна панель взимку

У блозі виробника наводять приклад Великої Британії. У середині грудня там буває лише 7-8 годин світлового дня, тоді як у червні його понад 16 годин. Через це типова сонячна система у грудні та січні виробляє лише 10-25% від свого літнього місячного обсягу. Наприклад, система на 4 кВт, яка в липні дає 300-400 кВт-год, у грудні може виробити 30-80 кВт-год.

Ще сильніше на виробіток впливають хмари. За даними Anker, при легкій хмарності панель дає приблизно 60-90% від звичайної потужності, при мінливій хмарності 40-80%, а при суцільних сірих хмарах лише близько 10-25%. Тож у короткий похмурий день панель здебільшого лише підживлює зарядну станцію, а не заряджає її повністю.

Під яким кутом ставити сонячну панель взимку

Оптимальним кутом нахилу на весь рік у блозі називають приблизно 30-40 градусів. Взимку сонце стоїть низько, тому панель радять ставити крутіше, ближче до 60 градусів. Такий нахил допомагає краще ловити низьке сонце, а сніг легше з неї сповзає. Багато портативних панелей мають регульовану підставку, тож кут можна змінювати залежно від сезону.

Читайте також:

Чи заважають сонячній панелі сніг і мороз

Холод сам по собі панелям не шкодить. Навпаки, в холодну погоду вони перетворюють на електрику більшу частку світла, ніж у спеку. В Anker пояснюють, що ефективність панелей знижується на 0,3-0,5% за кожен градус понад 25°C, тому ясний морозний день може бути для них вигіднішим за спекотний літній.

Інша річ сніг. Темна поверхня панелі часто сама розтоплює легкий сніг, а невеликий шар може зісковзнути. Сильний сніг доводиться обережно прибирати: без гострих інструментів і надмірних зусиль, щоб не подряпати скло. Іній або тонка крига розсіюють світло і теж зменшують виробіток. Виробник також попереджає, що на холодне скло не можна лити гарячу воду і використовувати абразивні засоби. Чистити панель краще в м'який день.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні панелі допомогли жительці Одещини пережити п'ятиденне відключення світла. Вона користувалася домашньою сонячною станцією на 10 кВт з акумуляторами. Водночас взимку в погану погоду її панелі можуть видавати лише близько 600 Вт, тому важливо правильно підібрати обладнання і контролювати споживання.

Також Новини.LIVE розповідали, що живлення від панелей може доповнити домашню енергосистему під час відключень. Те, скільки дасть портативна сонячна панель, залежить від її потужності та наявності акумулятора. Її може вистачити для смартфона чи роутера, а енергоємним приладам потрібен значно більший запас енергії.