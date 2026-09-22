Google оштрафовали на 403 млн евро за обработку данных о геолокации пользователей

Логотип компании Google. Фото: Unsplash

Google получила штраф в размере 403 млн евро за нарушения при обработке данных о местоположении пользователей. Расследование ирландского регулятора длилось более шести лет.

О том, почему Google оштрафовали из-за данных о геолокации пользователей, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на RTE.

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За что Google получила штраф в 403 млн евро

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) заявила, что выявила нарушения в том, как Google работала с информацией о местоположении пользователей.

По данным регулятора, люди могли не знать, что сведения об их геолокации использовались для воздействия на них с помощью рекламы или для определения их интересов. В DPC считают, что из-за этого пользователи могли терять контроль над своими персональными данными.

"Хранение данных о местоположении пользователей дольше, чем это необходимо, усугубило эту потерю контроля", — отметил заместитель председателя DPC Грэм Дойл.

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В ведомстве подчеркнули, что данные о местоположении могут быть полезны для работы онлайн-сервисов, однако в то же время способны раскрывать значительный объем информации о человеке, в частности личные сведения.

Расследование началось в феврале 2020 года после жалоб нескольких европейских организаций по защите прав потребителей. Они касались обработки Google данных о местоположении в связи с отдельными сервисами и продуктами компании.

По итогам расследования DPC наложила на Google штрафы на общую сумму 403 млн евро. Компанию также обязали в течение шести месяцев привести обработку данных пользователей в соответствие с требованиями.

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