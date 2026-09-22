Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Google оштрафовали на миллионы евро за работу с геолокацией пользователей

Google оштрафовали на миллионы евро за работу с геолокацией пользователей

Ua ru
22 сентября 2026 10:34
Google оштрафовали на 403 млн евро за обработку данных о геолокации пользователей
Логотип компании Google. Фото: Unsplash

Google получила штраф в размере 403 млн евро за нарушения при обработке данных о местоположении пользователей. Расследование ирландского регулятора длилось более шести лет.

О том, почему Google оштрафовали из-за данных о геолокации пользователей, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на RTE.

Реклама

За что Google получила штраф в 403 млн евро

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) заявила, что выявила нарушения в том, как Google работала с информацией о местоположении пользователей.

По данным регулятора, люди могли не знать, что сведения об их геолокации использовались для воздействия на них с помощью рекламы или для определения их интересов. В DPC считают, что из-за этого пользователи могли терять контроль над своими персональными данными.

"Хранение данных о местоположении пользователей дольше, чем это необходимо, усугубило эту потерю контроля", — отметил заместитель председателя DPC Грэм Дойл.

Читайте также:

В ведомстве подчеркнули, что данные о местоположении могут быть полезны для работы онлайн-сервисов, однако в то же время способны раскрывать значительный объем информации о человеке, в частности личные сведения.

Расследование началось в феврале 2020 года после жалоб нескольких европейских организаций по защите прав потребителей. Они касались обработки Google данных о местоположении в связи с отдельными сервисами и продуктами компании.

По итогам расследования DPC наложила на Google штрафы на общую сумму 403 млн евро. Компанию также обязали в течение шести месяцев привести обработку данных пользователей в соответствие с требованиями.

Ранее Новини.LIVE писали, что Android-смартфон может заметно терять заряд ночью даже без активного использования и с выключенным дисплеем. Причиной иногда становится фоновая функция, которая постоянно ищет беспроводные сигналы вокруг устройства.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Android-смартфонах может появиться новый синий индикатор в верхней части экрана. Он будет уведомлять, когда какое-либо приложение в данный момент отслеживает местонахождение пользователя.

Google штраф расследование геолокация
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации