Google оштрафували на 403 млн євро через обробку даних про геолокацію користувачів

Логотип компанії Google. Фото: Unsplash

Google отримала штраф на 403 млн євро через порушення під час обробки даних про місцезнаходження користувачів. Розслідування ірландського регулятора тривало понад шість років.

Про те, чому Google оштрафували через дані про геолокацію користувачів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на RTE.

Реклама

Через що Google отримала штраф у 403 млн євро

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) заявила, що виявила порушення у тому, як Google працювала з інформацією про місцезнаходження користувачів.

За даними регулятора, люди могли не знати, що відомості про їхню геолокацію використовувалися для впливу на них за допомогою реклами або для визначення їхніх інтересів. У DPC вважають, що через це користувачі могли втрачати контроль над своїми персональними даними.

"Зберігання даних про місцезнаходження користувачів довше, ніж це необхідно, поглибило цю втрату контролю", — зазначив заступник голови DPC Грем Дойл.

Читайте також:

У відомстві наголосили, що дані про місцезнаходження можуть бути корисними для роботи онлайн-сервісів, однак водночас здатні розкривати значний обсяг інформації про людину, зокрема приватні відомості.

Розслідування розпочалося у лютому 2020 року після скарг кількох європейських організацій із захисту прав споживачів. Вони стосувалися обробки Google даних про місцезнаходження у зв'язку з окремими сервісами та продуктами компанії.

За підсумками розслідування DPC наклала на Google штрафи на загальну суму 403 млн євро. Компанію також зобов'язали протягом шести місяців привести обробку даних користувачів у відповідність до вимог.

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфон може помітно втрачати заряд уночі навіть без активного використання та з вимкненим дисплеєм. Причиною іноді стає фонова функція, яка постійно шукає бездротові сигнали навколо пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Android-смартфонах може з'явитися новий синій індикатор у верхній частині екрана. Він повідомлятиме, коли якийсь застосунок у цей момент відстежує місцеперебування користувача.