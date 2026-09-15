Google.com виповнилося 29 років: 7 корисних функцій для точнішого пошуку

Пошукова система Google. Фото: Unsplash

15 вересня виповнюється 29 років від дня реєстрації домену google.com, без якого сьогодні складно уявити інтернет. За цей час пошуковик отримав чимало інструментів, які дозволяють значно швидше знаходити потрібну інформацію.

Про те, які функції Google допомагають шукати інформацію точніше, пише редакція Новини.LIVE.

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Саме 15 вересня 1997 року був зареєстрований домен google.com, тому цю дату можна вважати днем народження вебадреси Google. У 2026 році домену виповнюється 29 років, але сама Google святкує свій день народження 27 вересня.

Причина плутанини в тому, що йдеться про різні етапи історії Google, а дата самого святкування змінювалася. Раніше компанія використовувала й інші вересневі дні, а в одному зі старих пояснень Google навіть зазначала, що точна дата святкування з роками "переїжджала".

Пошук точної фрази за допомогою лапок

Якщо взяти слова в лапки, Google шукатиме саме таку фразу, а не сторінки, де окремі слова просто зустрічаються в різних місцях.

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Наприклад, запит "iPhone 18 Pro" допоможе звузити результати до сторінок із цією конкретною фразою.

Виключення непотрібних результатів знаком "-"

Мінус перед словом дозволяє прибрати його з результатів пошуку. Це корисно, якщо певне слово постійно приводить до нерелевантних сторінок.

Для цього достатньо додати непотрібне слово до запиту зі знаком "-" перед ним без пробілу.

Пошук інформації лише на потрібному сайті

Оператор site: дозволяє обмежити результати конкретним сайтом або доменом.

Наприклад, запит site:apple.com iPhone 18 Pro покаже результати про смартфон саме із сайту Apple.

Пошук PDF та інших форматів файлів

За допомогою оператора filetype: можна шукати документи певного формату.

Наприклад, додавання filetype:pdf до запиту дозволяє залишити серед результатів PDF-файли. Google також індексує документи Word, Excel, PowerPoint та інші формати.

Пошук інформації за конкретними датами

Оператори before: та after: допомагають знаходити сторінки, опубліковані до або після певної дати.

Їх можна використовувати разом. Наприклад, запит iOS 27 after:2026-09-01 before:2026-09-16 допоможе звузити результати до потрібного періоду.

Фільтри для новин, фото та відео

Після введення запиту Google дозволяє перейти окремо до "Зображень", "Новин", "Відео", "Покупок", "Карт", "Книг" та інших типів результатів.

За допомогою додаткових інструментів можна також обмежити видачу за датою, а під час пошуку зображень: за розміром, кольором, часом публікації та інформацією про права на використання.

Пошук за фотографією через Google Lens

Google Lens дозволяє шукати інформацію не лише словами, а й за зображенням. Для цього можна завантажити фотографію, перетягнути її у поле пошуку або вставити посилання на картинку.

Google може визначити об'єкти на фото, знайти схожі зображення та показати сторінки, де опублікована така сама або схожа картинка.

Для більшості цих можливостей не потрібно встановлювати додаткові програми. Оператори вводяться безпосередньо в пошуковий рядок Google, причому між оператором і його значенням не потрібно ставити пробіл.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google почала поступово вводити новий порядок встановлення застосунків від неперевірених розробників на Android. Процедуру навмисно ускладнили: користувачеві потрібно перезавантажити смартфон і зачекати 24 години, перш ніж система дозволить продовжити встановлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що сховище Google Фото може роками непомітно заповнюватися фотографіями та відео з медіатеки. Перед переходом на дорожчий тариф Google One варто перевірити окремі категорії файлів, щоб звільнити значний обсяг пам'яті.