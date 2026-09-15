Google.com исполнилось 29 лет: 7 полезных функций для более точного поиска

Поисковая система Google. Фото: Unsplash

15 сентября исполняется 29 лет со дня регистрации домена google.com, без которого сегодня сложно представить себе интернет. За это время поисковик обзавелся множеством инструментов, позволяющих значительно быстрее находить нужную информацию.

О том, какие функции Google помогают искать информацию точнее, пишет редакция Новини.LIVE.

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Именно 15 сентября 1997 года был зарегистрирован домен google.com, поэтому эту дату можно считать днём рождения веб-адреса Google. В 2026 году домену исполняется 29 лет, но сама Google отмечает свой день рождения 27 сентября.

Причина путаницы в том, что речь идет о разных этапах истории Google, а дата самого празднования менялась. Раньше компания использовала и другие сентябрьские дни, а в одном из старых объяснений Google даже отмечала, что точная дата празднования с годами "перемещалась".

Поиск точной фразы с помощью кавычек

Если взять слова в кавычки, Google будет искать именно такую фразу, а не страницы, где отдельные слова просто встречаются в разных местах.

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Например, запрос "iPhone 18 Pro" поможет сузить результаты до страниц с этой конкретной фразой.

Исключение ненужных результатов с помощью знака "-"

Минус перед словом позволяет исключить его из результатов поиска. Это полезно, если определённое слово постоянно приводит к нерелевантным страницам.

Для этого достаточно добавить ненужное слово к запросу со знаком "-" перед ним без пробела.

Поиск информации только на нужном сайте

Оператор site: позволяет ограничить результаты конкретным сайтом или доменом.

Например, запрос site:apple.com iPhone 18 Pro покажет результаты о смартфоне именно с сайта Apple.

Поиск PDF и других форматов файлов

С помощью оператора filetype: можно искать документы определенного формата.

Например, добавление filetype:pdf к запросу позволяет отобразить в результатах только PDF-файлы. Google также индексирует документы в форматах Word, Excel, PowerPoint и других.

Поиск информации по конкретным датам

Операторы before: и after: помогают находить страницы, опубликованные до или после определенной даты.

Их можно использовать вместе. Например, запрос "iOS 27 after:2026-09-01 before:2026-09-16" поможет сузить результаты до нужного периода.

Фильтры для новостей, фото и видео

После ввода запроса Google позволяет перейти отдельно к "Изображениям", "Новостям", "Видео", "Покупкам", "Картам", "Книгам" и другим типам результатов.

С помощью дополнительных инструментов можно также ограничить выдачу по дате, а при поиске изображений: по размеру, цвету, времени публикации и информации об авторских правах.

Поиск по фотографии через Google Lens

Google Lens позволяет искать информацию не только по словам, но и по изображению. Для этого можно загрузить фотографию, перетащить её в поле поиска или вставить ссылку на картинку.

Google может распознать объекты на фото, найти похожие изображения и показать страницы, где опубликована такая же или похожая картинка.

Для большинства этих возможностей не требуется устанавливать дополнительные приложения. Операторы вводятся непосредственно в строку поиска Google, при этом между оператором и его значением не нужно ставить пробел.

Ранее Новини.LIVE писали, что Google начала постепенно вводить новый порядок установки приложений от непроверенных разработчиков на Android. Процедуру намеренно усложнили: пользователю нужно перезагрузить смартфон и подождать 24 часа, прежде чем система разрешит продолжить установку.

Также Новини.LIVE сообщали, что хранилище Google Фото может годами незаметно заполняться фотографиями и видео из медиатеки. Перед переходом на более дорогой тариф Google One стоит проверить отдельные категории файлов, чтобы освободить значительный объем памяти.