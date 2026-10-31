Зарядное устройство в розетке. Фото: кадр из видео/YouTube

После возобновления электроснабжения одновременное включение нескольких мощных приборов может привести к чрезмерной нагрузке на домашнюю электросеть. Особой осторожности требуют дома со старой алюминиевой проводкой, где изношенные контакты могут перегреваться и представлять опасность для техники.

О способах защиты электроприборов и рисках, связанных со старой проводкой, рассказал радиоинженер и электрик Олег Кузьма, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

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Как уберечь технику от перепадов напряжения

Если полностью заменить электропроводку нет возможности, прежде всего стоит контролировать нагрузку на сеть. Электрик рекомендует не включать одновременно бойлер, обогреватель, утюг и фен, особенно сразу после появления света.

При запуске некоторые электроприборы создают повышенный пусковой ток, что дополнительно нагружает проводку. Поэтому мощную технику лучше использовать по очереди.

Для защиты устройств от опасных перепадов напряжения специалист предлагает несколько решений:

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реле напряжения — отключает подключенный прибор, если напряжение выходит за установленные пределы. Например, устройство может сработать при повышении напряжения до 260 В, а после нормализации показателей восстановить питание с задержкой;

стабилизатор напряжения — в отличие от реле, не только отключает питание, но и выравнивает напряжение. Такое оборудование может быть полезно для газовых котлов и насосов, чувствительных к его колебаниям;

источник бесперебойного питания (ИБП) — позволяет подключенной технике в течение определённого времени работать от аккумулятора после внезапного отключения электроэнергии.

Что касается портативных зарядных станций, Кузьма отмечает, что они уже оснащены собственной защитой от скачков напряжения, поэтому не считает дополнительное подключение через реле необходимым.

Чем опасна старая проводка в доме

По словам электрика, во многих домах советской застройки до сих пор используются алюминиевые провода, возможности которых могут не соответствовать нагрузке от современной бытовой техники.

В качестве ориентира специалист приводит медный провод сечением 2,5 мм², способный выдерживать около 5,5 кВт. Для старой алюминиевой проводки он называет нагрузку до 20 А, или примерно 4-4,5 кВт.

Самыми уязвимыми местами электросети часто становятся не сами провода внутри стен, а розетки и соединения. С годами прижимные винты могут ослабляться, контакт ухудшается, а при высокой нагрузке возникают нагрев и искрение.

Последствиями могут быть почернение розетки, плавление её корпуса и повреждение электрических соединений.

Отдельно Кузьма предостерегает от простого скручивания старых алюминиевых и новых медных проводов. Из-за окисления контакт между разными металлами может ухудшаться, что приводит к нагреву соединения. Для их подключения специалист рекомендует специальные зажимы.

В идеале старую электропроводку следует обновлять во время капитального ремонта. Если же замена пока невозможна, особенно важно не перегружать сеть и использовать соответствующие средства защиты электроприборов.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже кофеварка с функцией автоматического отключения не является полностью защищенной от опасных неисправностей. Если оставлять прибор подключенным к сети без присмотра, повреждение электрических компонентов может привести к возгоранию.

Также Новини.LIVE сообщали, что использование удлинителя не всегда является безопасным способом подключения бытовой техники. Хотя он позволяет пользоваться электроприборами на расстоянии от стационарных розеток, отдельные устройства могут создавать чрезмерную нагрузку на проводку и контакты, повышая риск опасного перегрева.