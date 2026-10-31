Зарядний пристрій у розетці. Фото: кадр з відео/YouTube

Після відновлення електропостачання одночасне ввімкнення кількох потужних приладів може створити надмірне навантаження на домашню електромережу. Особливої обережності потребують будинки зі старою алюмінієвою проводкою, де зношені контакти можуть перегріватися та становити небезпеку для техніки.

Про способи захисту електроприладів і ризики старої проводки розповів радіоінженер та електрик Олег Кузьма, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Як уберегти техніку від перепадів напруги

Якщо повністю замінити електропроводку немає можливості, насамперед варто контролювати навантаження на мережу. Електрик рекомендує не вмикати одночасно бойлер, обігрівач, праску та фен, особливо відразу після появи світла.

Під час запуску деякі електроприлади створюють підвищений пусковий струм, що додатково навантажує проводку. Тому потужну техніку краще використовувати по черзі.

Для захисту пристроїв від небезпечних змін напруги фахівець називає кілька рішень:

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реле напруги — відключає під'єднаний прилад, якщо напруга виходить за встановлені межі. Наприклад, пристрій може спрацювати за підвищення напруги до 260 В, а після нормалізації показників відновити живлення із затримкою;

стабілізатор напруги — на відміну від реле, не лише відключає живлення, а й вирівнює напругу. Таке обладнання може бути корисним для газових котлів і насосів, чутливих до її коливань;

джерело безперебійного живлення (UPS) — дозволяє підключеній техніці певний час працювати від акумулятора після раптового зникнення електроенергії.

Щодо портативних зарядних станцій Кузьма зазначає, що вони вже оснащені власним захистом від стрибків напруги, тому не вважає додаткове підключення через реле необхідним.

Чим небезпечна стара проводка в будинку

За словами електрика, у багатьох будинках радянської забудови досі використовуються алюмінієві дроти, можливості яких можуть не відповідати навантаженню від сучасної побутової техніки.

Як орієнтир фахівець наводить мідний провід перерізом 2,5 мм², здатний витримувати близько 5,5 кВт. Для старої алюмінієвої проводки він називає навантаження до 20 А, або приблизно 4-4,5 кВт.

Найвразливішими місцями електромережі часто стають не самі дроти всередині стін, а розетки та з'єднання. З роками притискні гвинти можуть послаблюватися, контакт погіршується, а під час високого навантаження виникають нагрівання та іскріння.

Наслідками можуть бути почорніння розетки, плавлення її корпусу та пошкодження електричних з'єднань.

Окремо Кузьма застерігає від простого скручування старих алюмінієвих і нових мідних проводів. Через окислення контакт між різними металами може погіршуватися, що спричиняє нагрівання з'єднання. Для їхнього підключення фахівець рекомендує спеціальні затискачі.

В ідеалі стару електропроводку варто оновлювати під час капітального ремонту. Якщо ж заміна поки неможлива, особливо важливо не перевантажувати мережу та використовувати відповідні засоби захисту електроприладів.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть кавоварка з функцією автоматичного вимкнення не є повністю захищеною від небезпечних несправностей. Якщо залишати прилад підключеним до мережі без нагляду, пошкодження електричних компонентів може призвести до займання.

Також Новини.LIVE розповідали, що використання подовжувача не завжди є безпечним способом підключення побутової техніки. Хоча він дозволяє користуватися електроприладами на відстані від стаціонарних розеток, окремі пристрої можуть створювати надмірне навантаження на проводку та контакти, підвищуючи ризик небезпечного перегрівання.