Диспетчер задач на экране монитора. Фото: кадр из видео/YouTube

В "Диспетчере задач" Windows можно одним нажатием остановить обновление списка программ, чтобы строки не прыгали и нужный процесс было легко выбрать. Эта функция существует давно, но многие пользователи Диспетчера задач о ней не знают.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как остановить обновление списка в Диспетчере задач

Во вкладке "Процессы" список постоянно обновляется. Если отсортировать программы по нагрузке на процессор или память, они все время меняются местами, и нажать на нужную строку бывает сложно. Чтобы зафиксировать список, достаточно нажать и удерживать клавишу Ctrl. Пока она зажата, строки не двигаются, а программу можно спокойно выбрать мышью. Как только отпустить Ctrl, обновление продолжится.

Открыть "Диспетчер задач" проще всего сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Esc. Далее нужно перейти на вкладку "Процессы", при необходимости отсортировать список по столбцу "ЦП" или "Память" и зажать Ctrl. Функция есть еще со времен Windows NT 4 и работает в Windows 10 и Windows 11.

Что сказал создатель Диспетчера задач

Об этой возможности напомнил Дейв Пламмер, бывший инженер Microsoft, который написал первый "Диспетчер задач" в 1994 году дома. В мае 2024 года в соцсети X пользователь пожаловался, что процессы в списке постоянно перемещаются.

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"Это сделали еще в 1994 году. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы приостановить обновление. Пожалуйста", — ответил Пламмер.

В Windows 11 есть и постоянный вариант: в настройках "Диспетчера задач" параметр скорости обновления в реальном времени можно перевести на "Приостановлено". Но тогда список не будет обновляться, пока настройку не вернуть обратно, поэтому для короткой паузы удобнее удерживать Ctrl.

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