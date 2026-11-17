Диспетчер завдань на екрані монітора. Фото: кадр з відео/YouTube

У "Диспетчері завдань" Windows можна одним натисканням зупинити оновлення списку програм, щоб рядки не стрибали і потрібний процес було легко вибрати. Ця функція існує давно, але багато користувачів Диспетчера завдань про неї не знають.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Як зупинити оновлення списку в Диспетчері завдань

У вкладці "Процеси" список постійно оновлюється. Якщо відсортувати програми за навантаженням на процесор або пам'ять, вони весь час міняються місцями, і натиснути на потрібний рядок буває складно. Щоб зафіксувати список, достатньо натиснути й утримувати клавішу Ctrl. Поки вона затиснута, рядки не рухаються, а програму можна спокійно вибрати мишею. Щойно відпустити Ctrl, оновлення продовжиться.

Відкрити "Диспетчер завдань" найпростіше поєднанням клавіш Ctrl + Shift + Esc. Далі слід перейти на вкладку "Процеси", за потреби відсортувати список за стовпцем "ЦП" або "Пам'ять" і затиснути Ctrl. Функція є ще з часів Windows NT 4 і працює у Windows 10 та Windows 11.

Що сказав творець Диспетчера завдань

Про цю можливість нагадав Дейв Пламмер, колишній інженер Microsoft, який написав перший "Диспетчер завдань" у 1994 році вдома. У травні 2024 року в соцмережі X користувач поскаржився, що процеси в списку постійно переміщуються.

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"Це зробили ще у 1994 році. Натисніть клавішу Ctrl, щоб призупинити оновлення. Будь ласка", — відповів Пламмер.

У Windows 11 є і постійний варіант: у налаштуваннях "Диспетчера завдань" параметр швидкості оновлення в реальному часі можна перевести на "Призупинено". Але тоді список не оновлюватиметься, доки налаштування не повернути назад, тому для короткої паузи зручніше утримувати Ctrl.

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