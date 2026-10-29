Кнопочный телефон Nokia в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Старые кнопочные телефоны Nokia теперь могут работать с современными чат-ботами ChatGPT, Claude, Gemini и Grok. Финский разработчик создал приложение Aikon, которое позволяет пользоваться искусственным интеллектом даже на устройствах, выпущенных почти два десятилетия назад.

О возможностях нового приложения пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на разработчика в X.

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Как ChatGPT работает на старых кнопочных телефонах Nokia

Разработчик Эмир Карсиякали создал программу для телефонов Nokia с операционными системами Series 40 и Series 60. Она также поддерживает некоторые другие устройства, способные запускать приложения Java или Symbian.

С тех пор, как я поделился проектом Nokia, самый частый вопрос, который мне задавали, был: «Как это установить?». Проект открытый, но для установки на телефон сначала нужно было запустить сервер, запустить Go-прокси и скомпилировать Java-приложение. Многие сдались на этих этапах, и они правы 😅



Я же… pic.twitter.com/7ux2C7zFfM — Emir (@EmirKarsiyakali) 4 октября 2026

Изначально проект назывался Claude S40 и обеспечивал доступ только к одноименному чат-боту. Однако после многочисленных просьб пользователей автор добавил поддержку ChatGPT, Gemini и Grok, а программу переименовал в Aikon — название образовано от слова Nokia, прочитанного задом наперед.

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Для небольших экранов кнопочных телефонов разработчик предусмотрел оптимизированный интерфейс с полноэкранным режимом. Переключаться между различными нейросетями можно непосредственно внутри приложения.

Несмотря на возраст устройств, Aikon предлагает не только обычное текстовое общение. Среди доступных возможностей:

общение с ChatGPT, Claude, Gemini и Grok;

голосовой ввод сообщений;

анализ фотографий с помощью искусственного интеллекта;

поиск информации в интернете;

поддержка нескольких языков;

сохранение истории разговоров за последние 30 дней.

Поддержку Symbian Series 60 удалось добавить при участии сообщества разработчиков. Благодаря этому Aikon можно запускать, в частности, на Nokia E63 и других совместимых телефонах.

Сколько стоит Aikon и какие есть ограничения

Изначально пользователям приходилось самостоятельно настраивать сервер, запускать прокси на Go и компилировать Java-приложение. Из-за сложности такого процесса многие желающие отказывались от установки программы.

Теперь разработчик самостоятельно поддерживает серверную часть, поэтому для обычного использования достаточно загрузить Aikon через браузер телефона.

Однако из-за затрат на серверы и доступ к ИИ-моделям приложение работает по платной схеме. Новым пользователям предлагается бесплатная пробная версия, после которой необходимо приобретать кредиты на сайте сервиса.

В то же время исходный код проекта остается открытым. Желающие могут самостоятельно развернуть серверную часть и пользоваться собственной инфраструктурой.

Главным ограничением остается подключение к интернету. Часть старых телефонов Nokia поддерживает только мобильные сети 2G, от которых операторы в разных странах постепенно отказываются. Поэтому возможность использования Aikon будет зависеть не только от совместимости устройства, но и от доступности мобильной связи.

Ранее Новини.LIVE писали, что использование ChatGPT для повседневных дел требует внимательного отношения к конфиденциальности. Несмотря на удобство искусственного интеллекта, не всю информацию стоит передавать чат-боту, ведь раскрытие отдельных личных данных может поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что легендарный телефон Nokia 3210 1999 года выпуска может обрести вторую жизнь без кардинального изменения внешнего вида. Один из энтузиастов работает над новой электронной платой, которая позволит модернизировать возможности оригинального устройства, сохранив его узнаваемый дизайн.