Кнопковий телефон Nokia в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Старі кнопкові телефони Nokia тепер можуть працювати із сучасними чатботами ChatGPT, Claude, Gemini та Grok. Фінський розробник створив застосунок Aikon, який дозволяє користуватися штучним інтелектом навіть на пристроях, випущених майже два десятиліття тому.

Про можливості нового застосунку пише редакція Новини.LIVE з посиланням на розробника на X.

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Як ChatGPT працює на старих кнопкових телефонах Nokia

Розробник Емір Карсиякалі створив програму для телефонів Nokia з операційними системами Series 40 та Series 60. Вона також підтримує деякі інші пристрої, здатні запускати застосунки Java або Symbian.

Nokia projesini paylaştığımdan beri en çok aldığım soru "bunu nasıl kuracağız" oldu. Proje açık kaynak ama telefona kurmak için önce bir sunucu ayağa kaldırmak, Go proxy'yi çalıştırmak, Java uygulamasını derlemek gerekiyordu. Çoğu kişi bu adımlarda vazgeçti, haklılar da 😅



Ben… pic.twitter.com/7ux2C7zFfM — Emir (@EmirKarsiyakali) October 4, 2026

Спочатку проєкт називався Claude S40 та забезпечував доступ лише до однойменного чатбота. Однак після численних прохань користувачів автор додав підтримку ChatGPT, Gemini та Grok, а програму перейменував на Aikon — назва утворена від слова Nokia, прочитаного навпаки.

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Для невеликих екранів кнопкових телефонів розробник передбачив оптимізований інтерфейс із повноекранним режимом. Перемикатися між різними нейромережами можна безпосередньо всередині застосунку.

Попри вік пристроїв, Aikon пропонує не лише звичайне текстове спілкування. Серед доступних можливостей:

спілкування з ChatGPT, Claude, Gemini та Grok;

голосове введення повідомлень;

аналіз фотографій за допомогою штучного інтелекту;

пошук інформації в інтернеті;

підтримка кількох мов;

збереження історії розмов за останні 30 днів.

Підтримку Symbian Series 60 вдалося додати за участю спільноти розробників. Завдяки цьому Aikon можна запускати, зокрема, на Nokia E63 та інших сумісних телефонах.

Скільки коштує Aikon і які є обмеження

Спочатку користувачам доводилося самостійно налаштовувати сервер, запускати проксі на Go та збирати Java-застосунок. Через складність такого процесу багато охочих відмовлялися від встановлення програми.

Тепер розробник підтримує серверну частину самостійно, тому для звичайного користування достатньо завантажити Aikon через браузер телефона.

Однак через витрати на сервери та доступ до ШІ-моделей застосунок працює за платною схемою. Новим користувачам пропонують безплатне випробування, після якого потрібно купувати кредити на сайті сервісу.

Водночас вихідний код проєкту залишається відкритим. Охочі можуть самостійно розгорнути серверну частину та користуватися власною інфраструктурою.

Головним обмеженням залишається підключення до інтернету. Частина старих телефонів Nokia підтримує лише мобільні мережі 2G, від яких оператори в різних країнах поступово відмовляються. Через це можливість використання Aikon залежатиме не лише від сумісності пристрою, а й від доступності мобільного зв'язку.

Раніше Новини.LIVE писали, що використання ChatGPT для повсякденних справ потребує уважного ставлення до конфіденційності. Попри зручність штучного інтелекту, не всю інформацію варто передавати чатботу, адже розкриття окремих особистих даних може поставити під загрозу приватність і безпеку користувача.

Також Новини.LIVE розповідали, що легендарний телефон Nokia 3210 зразка 1999 року може отримати друге життя без кардинальної зміни зовнішності. Один з ентузіастів працює над новою електронною платою, яка дозволить осучаснити можливості оригінального пристрою, зберігши його впізнаваний дизайн.