Буква "E" на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Буква E вместо 4G или 5G в строке состояния означает, что смартфон перешел на самый медленный мобильный интернет. После того как операторы начали отключение 3G, во многих регионах между 4G и E больше нет промежуточной сети.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE.

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Что означает буква E на экране смартфона

E — это сокращение от EDGE. Это старая технология мобильного интернета, которая относится к поколению 2G. Ее максимальная скорость изначально составляла всего 384 килобита в секунду. Для сравнения, средняя скорость мобильного интернета в "Киевстаре" в 2026 году приблизилась к 100 мегабитам в секунду, то есть в сотни раз больше.

Поэтому с E обычно еще отправляются текстовые сообщения в мессенджерах, а фото, видео и файлы загружаются очень медленно. Значок появляется там, где нет нормального покрытия 4G: в подвалах, в селах, в лесу или в горах. В Украине его также часто видно во время отключений света, когда операторы уменьшают нагрузку на базовые станции, работающие от резервного питания.

Почему вместо 4G теперь сразу появляется E

Раньше при слабом 4G телефон сначала переходил на 3G, но эта ступенька исчезает. В сентябре 2026 года "Киевстар" сообщил, что завершил массовое отключение 3G по всей стране, а lifecell с 3 сентября отключил 3G в части населенных пунктов 17 областей. Освободившиеся частоты операторы отдали под 4G, а окончательно 3G в Украине должны отключить до конца 2030 года.

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Поэтому совет переключиться на 3G во многих местах уже не поможет. Если 4G не ловит, смартфон просто переходит на 2G, то есть на E.

Еще одна причина — национальный роуминг. Он работает только в сетях 2G и 3G, поэтому после ручного выбора другого оператора на экране тоже может появиться E. Звонки и SMS в таком режиме доступны, а мобильного интернета через национальный роуминг, по данным Минцифры, пока нет.

Что делать, если на смартфоне появилась буква E

Проще всего — включить режим полета на 10-15 секунд, а затем выключить его. Так телефон заново будет искать сеть. Стоит также проверить настройки мобильной сети: на Android выбрать предпочтительный тип сети 4G или 5G, а на iPhone — LTE или 5G. Если раньше телефон вручную переключали на другого оператора, нужно снова включить автоматический выбор сети.

Если E горит постоянно даже там, где у других все работает, причина может быть в старой SIM-карте без поддержки 4G. Операторы предлагают заменить ее на USIM или eSIM с сохранением номера.

Ранее Новини.LIVE писали, что значок H+ на Android иногда появляется вместо 4G или 5G. Он означает, что телефон подключен к сети HSPA+, которая быстрее обычного 3G, но отстает от современных стандартов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что значок VoLTE на панели состояния смартфона показывает, что звонки идут через сеть 4G LTE, а не через более старые стандарты. Благодаря этому во время разговора можно одновременно пользоваться мобильным интернетом.