Буква "E" на экране смартфона: что она означает и что с этим делать
Буква E вместо 4G или 5G в строке состояния означает, что смартфон перешел на самый медленный мобильный интернет. После того как операторы начали отключение 3G, во многих регионах между 4G и E больше нет промежуточной сети.
Об этом пишет редакция Новини.LIVE.
Что означает буква E на экране смартфона
E — это сокращение от EDGE. Это старая технология мобильного интернета, которая относится к поколению 2G. Ее максимальная скорость изначально составляла всего 384 килобита в секунду. Для сравнения, средняя скорость мобильного интернета в "Киевстаре" в 2026 году приблизилась к 100 мегабитам в секунду, то есть в сотни раз больше.
Поэтому с E обычно еще отправляются текстовые сообщения в мессенджерах, а фото, видео и файлы загружаются очень медленно. Значок появляется там, где нет нормального покрытия 4G: в подвалах, в селах, в лесу или в горах. В Украине его также часто видно во время отключений света, когда операторы уменьшают нагрузку на базовые станции, работающие от резервного питания.
Почему вместо 4G теперь сразу появляется E
Раньше при слабом 4G телефон сначала переходил на 3G, но эта ступенька исчезает. В сентябре 2026 года "Киевстар" сообщил, что завершил массовое отключение 3G по всей стране, а lifecell с 3 сентября отключил 3G в части населенных пунктов 17 областей. Освободившиеся частоты операторы отдали под 4G, а окончательно 3G в Украине должны отключить до конца 2030 года.
Поэтому совет переключиться на 3G во многих местах уже не поможет. Если 4G не ловит, смартфон просто переходит на 2G, то есть на E.
Еще одна причина — национальный роуминг. Он работает только в сетях 2G и 3G, поэтому после ручного выбора другого оператора на экране тоже может появиться E. Звонки и SMS в таком режиме доступны, а мобильного интернета через национальный роуминг, по данным Минцифры, пока нет.
Что делать, если на смартфоне появилась буква E
Проще всего — включить режим полета на 10-15 секунд, а затем выключить его. Так телефон заново будет искать сеть. Стоит также проверить настройки мобильной сети: на Android выбрать предпочтительный тип сети 4G или 5G, а на iPhone — LTE или 5G. Если раньше телефон вручную переключали на другого оператора, нужно снова включить автоматический выбор сети.
Если E горит постоянно даже там, где у других все работает, причина может быть в старой SIM-карте без поддержки 4G. Операторы предлагают заменить ее на USIM или eSIM с сохранением номера.
Ранее Новини.LIVE писали, что значок H+ на Android иногда появляется вместо 4G или 5G. Он означает, что телефон подключен к сети HSPA+, которая быстрее обычного 3G, но отстает от современных стандартов.
Также Новини.LIVE рассказывали, что значок VoLTE на панели состояния смартфона показывает, что звонки идут через сеть 4G LTE, а не через более старые стандарты. Благодаря этому во время разговора можно одновременно пользоваться мобильным интернетом.