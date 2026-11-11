Літера "E" на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Літера E замість 4G або 5G у рядку стану означає, що смартфон перейшов на найповільніший мобільний інтернет. Після того як оператори почали відключення 3G, у багатьох регіонах між 4G і E більше немає проміжної мережі.

Про це пише редакція Новини.LIVE.

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Що означає літера E на екрані смартфона

E — це скорочення від EDGE. Це стара технологія мобільного інтернету, яка належить до покоління 2G. Її максимальна швидкість спочатку становила лише 384 кілобіти на секунду. Для порівняння, середня швидкість мобільного інтернету в "Київстарі" у 2026 році наблизилася до 100 мегабітів на секунду, тобто в сотні разів більше.

Тому з E зазвичай ще відправляються текстові повідомлення в месенджерах, а фото, відео й файли вантажаться дуже повільно. Значок з'являється там, де немає нормального покриття 4G: у підвалах, у селах, у лісі чи в горах. В Україні його також часто видно під час відключень світла, коли оператори зменшують навантаження на базові станції, що працюють від резервного живлення.

Чому замість 4G тепер одразу з'являється E

Раніше за слабкого 4G телефон спершу переходив на 3G, але ця сходинка зникає. У вересні 2026 року "Київстар" повідомив, що завершив масове відключення 3G по всій країні, а lifecell з 3 вересня вимкнув 3G у частині населених пунктів 17 областей. Звільнені частоти оператори віддали під 4G, а остаточно 3G в Україні мають вимкнути до кінця 2030 року.

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Тож порада перемкнутися на 3G у багатьох місцях уже не допоможе. Якщо 4G не ловить, смартфон просто переходить на 2G, тобто на E.

Ще одна причина — національний роумінг. Він працює лише в мережах 2G і 3G, тому після ручного вибору іншого оператора на екрані теж може з'явитися E. Дзвінки та SMS у такому режимі доступні, а мобільного інтернету через національний роумінг, за даними Мінцифри, поки немає.

Що робити, якщо на смартфоні з'явилася літера E

Найпростіше — увімкнути режим польоту на 10-15 секунд, а потім вимкнути його. Так телефон заново шукатиме мережу. Варто також перевірити налаштування мобільної мережі: на Android вибрати пріоритетний тип мережі 4G або 5G, а на iPhone — LTE чи 5G. Якщо раніше телефон вручну перемикали на іншого оператора, треба знову ввімкнути автоматичний вибір мережі.

Якщо E горить постійно навіть там, де в інших усе працює, причина може бути в старій SIM-картці без підтримки 4G. Оператори пропонують замінити її на USIM або eSIM зі збереженням номера.

Раніше Новини.LIVE писали, що значок H+ на Android іноді з'являється замість 4G або 5G. Він означає, що телефон підключений до мережі HSPA+, яка швидша за звичайний 3G, але відстає від сучасних стандартів.

Також Новини.LIVE розповідали, що значок VoLTE на панелі стану смартфона показує, що дзвінки йдуть через мережу 4G LTE, а не через старіші стандарти. Завдяки цьому під час розмови можна одночасно користуватися мобільним інтернетом.