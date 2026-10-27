Ноутбук Apple MacBook Pro M6. Фото: Apple

Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6, который обеспечивает на 30% более высокую графическую производительность по сравнению с предыдущим поколением. Ноутбук также получил поддержку Wi-Fi 7, расширенные возможности искусственного интеллекта и до 24 часов автономной работы.

О характеристиках, стоимости и начале продаж новинки пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальный пресс-релиз Apple.

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Что изменилось в MacBook Pro с процессором M6

Главным обновлением ноутбука стал чип M6 с 12-ядерным центральным и 12-ядерным графическим процессорами. Количество ядер CPU и GPU увеличилось на два по сравнению с M5, что позволило повысить производительность при работе с ресурсоемкими приложениями.

По данным Apple, графическая производительность нового процессора выросла до 30%, а скорость выполнения отдельных задач искусственного интеллекта — до 25%. Благодаря двум 16-ядерным Neural Engine обработка соответствующих ИИ-нагрузок может быть до 1,9 раза быстрее, чем на M5.

Обработка задач ИИ на MacBook Pro M6. Фото: Apple

Ещё более заметный прирост компания обещает владельцам более старых компьютеров. По сравнению с MacBook Pro на M1 новая модель может обеспечивать до 11 раз более высокую графическую производительность и до 13 раз более быструю обработку определённых задач искусственного интеллекта.

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В практических тестах Apple заявляет о следующих результатах:

до 13 раз более быстрая обработка запросов крупных языковых моделей по сравнению с MacBook Pro на M1;

до 11,7 раза более быстрый рендеринг с трассировкой лучей в Blender;

до 3,3 раза быстрее обработка изображений в Affinity;

до 2,5 раза быстрее сборка программных проектов в Xcode.

Базовая конфигурация MacBook Pro с M6 оснащена 16 ГБ объединенной памяти, которую можно увеличить до 32 ГБ. Пропускная способность памяти достигает 170 ГБ/с, что должно улучшить работу с большими файлами, графикой и локальными моделями искусственного интеллекта.

Apple также обновила беспроводные интерфейсы: ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Для подключения периферии предусмотрены три порта Thunderbolt 4, HDMI, слот SDXC, разъем для наушников и MagSafe 3.

Интерфейсы MacBook Pro M6. Фото: Apple

14-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR обеспечивает пиковую яркость до 1600 нит при отображении HDR-контента и контрастность 1 000 000:1. Как и раньше, покупателям доступна версия экрана с нанотекстурным покрытием для уменьшения бликов.

Экран MacBook Pro M6. Фото: Apple

Также MacBook Pro оснащён 12-мегапиксельной камерой Center Stage, тремя микрофонами и аудиосистемой из шести динамиков.

Автономность новинки, по заявлению производителя, достигает 24 часов. По сравнению с моделями на Intel прирост может составить до 14 часов, а с MacBook Pro на M1 — до четырёх. Зарядить аккумулятор до 50% можно примерно за 30 минут при использовании совместимого адаптера питания, в частности мощностью 96 Вт.

Ноутбук будет работать под управлением macOS 27 Golden Gate. Система получила обновленную Siri AI, которая может использовать личный контекст, работать с информацией на экране и помогать выполнять задачи в приложениях.

Сколько стоит MacBook Pro M6 и когда его можно купить

Apple откроет предзаказы на новый 14-дюймовый MacBook Pro уже 28 октября. Официальный старт продаж запланирован на 6 ноября.

В США базовая версия ноутбука будет стоить 1999 долларов.

Новинка будет доступна в двух цветах — космическом черном (Space Black) и серебристом (Silver). Предварительные заказы откроются в 35 странах и регионах.

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