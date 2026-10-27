Ноутбук Apple MacBook Pro M6. Фото: Apple

Apple представила новий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M6, який забезпечує до 30% вищу графічну продуктивність порівняно з попереднім поколінням. Ноутбук також отримав підтримку Wi-Fi 7, розширені можливості штучного інтелекту та до 24 годин автономної роботи.

Про характеристики, вартість і початок продажів новинки пише редакція Новини.LIVE з посиланням на офіційний пресреліз Apple.

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Що змінилося в MacBook Pro з процесором M6

Головним оновленням ноутбука став чип M6 із 12-ядерним центральним і 12-ядерним графічним процесорами. Кількість ядер CPU та GPU збільшилася на два порівняно з M5, що дозволило підвищити швидкодію під час роботи з вимогливими застосунками.

За даними Apple, графічна продуктивність нового процесора зросла до 30%, а швидкість виконання окремих завдань штучного інтелекту — до 25%. Завдяки двом 16-ядерним Neural Engine обробка відповідних ШІ-навантажень може бути до 1,9 раза швидшою, ніж на M5.

Обробка ШІ-задач на MacBook Pro M6. Фото: Apple

Ще помітніший приріст компанія обіцяє власникам старіших комп'ютерів. Порівняно з MacBook Pro на M1 нова модель може забезпечувати до 11 разів вищу графічну продуктивність і до 13 разів швидшу обробку певних ШІ-завдань.

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У практичних тестах Apple заявляє такі результати:

до 13 разів швидша обробка запитів великих мовних моделей порівняно з MacBook Pro на M1;

до 11,7 раза швидший рендеринг із трасуванням променів у Blender;

до 3,3 раза швидша обробка зображень в Affinity;

до 2,5 раза швидше збирання програмних проєктів у Xcode.

Базова конфігурація MacBook Pro з M6 оснащена 16 ГБ об'єднаної пам'яті, яку можна збільшити до 32 ГБ. Пропускна здатність пам'яті сягає 170 ГБ/с, що має покращити роботу з великими файлами, графікою та локальними моделями штучного інтелекту.

Apple також оновила бездротові інтерфейси: ноутбук підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Для підключення периферії передбачено три порти Thunderbolt 4, HDMI, слот SDXC, роз'єм для навушників і MagSafe 3.

Інтерфейси MacBook Pro M6. Фото: Apple

14-дюймовий дисплей Liquid Retina XDR забезпечує пікову яскравість до 1600 ніт під час відображення HDR-контенту та контрастність 1 000 000:1. Як і раніше, покупцям доступна версія екрана з нанотекстурним покриттям для зменшення відблисків.

Екран MacBook Pro M6. Фото: Apple

Також MacBook Pro оснащений 12-мегапіксельною камерою Center Stage, трьома мікрофонами та аудіосистемою із шести динаміків.

Автономність новинки, за заявою виробника, сягає 24 годин. Порівняно з моделями на Intel приріст може становити до 14 годин, а з MacBook Pro на M1 — до чотирьох. Зарядити акумулятор до 50% можна приблизно за 30 хвилин за використання сумісного адаптера живлення, зокрема потужністю 96 Вт.

Ноутбук працюватиме під керуванням macOS 27 Golden Gate. Система отримала оновлену Siri AI, яка може використовувати особистий контекст, працювати з інформацією на екрані та допомагати виконувати завдання в застосунках.

Скільки коштує MacBook Pro M6 і коли його можна купити

Apple відкриє попередні замовлення на новий 14-дюймовий MacBook Pro вже 28 жовтня. Офіційний початок продажів запланований на 6 листопада.

У США базова версія ноутбука коштуватиме 1999 доларів.

Новинка буде доступна у двох кольорах — космічному чорному (Space Black) та сріблястому (Silver). Попередні замовлення відкриють у 35 країнах і регіонах.

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