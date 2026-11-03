Работа на MacBook Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple может прекратить выпуск MacBook Pro без сенсорного экрана, оставив в линейке только сенсорные модели с OLED-дисплеями PROLED. Поддерживать два отдельных дизайна MacBook Pro невыгодно из-за лишней нагрузки на заводы и сравнительно небольшой ценовой разницы между моделями, считает инсайдер Apple.

Такое мнение высказал инсайдер Apple Марк Гурман в бюллетене Power On за ноябрь 2026 года на сайте Bloomberg, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему Apple может отказаться от MacBook Pro без сенсорного экрана

Новые дисплеи называются PROLED. По данным Гурмана, они способны полностью заменить традиционные экраны компании.

Гурман объясняет: отдельные модели MacBook Pro с сенсорными экранами создают для заводов лишнюю нагрузку. Поскольку ценовая разница между моделями сравнительно невелика, поддерживать два дизайна невыгодно, поэтому инсайдер считает, что Apple со временем может отказаться от выпуска MacBook Pro без сенсорного экрана.

"Я был бы удивлен, если бы Apple продолжала разрабатывать версии своих высококлассных моделей ноутбуков без сенсорного экрана", — подчеркнул Гурман.

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Apple уже представила первый сенсорный MacBook Pro. Он получил тандемный OLED-дисплей, Dynamic Island, а также более тонкий и легкий корпус.

Сенсорные 14- и 16-дюймовые модели стоят на 400 долларов дороже, чем варианты с процессорами M5 Pro и M5 Max без сенсорного экрана. Эти варианты компания продолжает продавать.

Apple также разрабатывает второе поколение сенсорных MacBook Pro к 2027 году. Ожидается, что они получат процессоры M7 Pro и M7 Max, в которых появятся дополнительные возможности искусственного интеллекта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6, который обеспечивает прирост графической производительности до 30%.

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