Робота за MacBook Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple може перестати випускати MacBook Pro без сенсорного екрана, залишивши лише сенсорні моделі з OLED-дисплеями PROLED. Підтримувати два окремі дизайни MacBook Pro невигідно через зайве навантаження для заводів і порівняно невелику цінову різницю між моделями, вважає інсайдер Apple.

Таку думку висловив інсайдер Apple Марк Гурман у бюлетені Power On за листопад 2026 року на сайті Bloomberg, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому Apple може відмовитися від MacBook Pro без сенсорного екрана

Нові дисплеї називаються PROLED. За даними Гурмана, вони здатні повністю замінити традиційні екрани компанії.

Гурман пояснює: окремі моделі MacBook Pro із сенсорними екранами створюють для заводів зайве навантаження. Оскільки цінова різниця між моделями порівняно невелика, утримувати два дизайни невигідно, тому інсайдер вважає, що Apple може з часом відмовитися від випуску MacBook Pro без сенсорного екрана.

"Я був би здивований, якби Apple продовжувала розробляти версії своїх висококласних моделей ноутбуків без сенсорного екрану", — наголосив Гурман.

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Apple вже представила перший сенсорний MacBook Pro. Він отримав тандемний OLED-дисплей, Dynamic Island, а також тонший і легший корпус.

Сенсорні 14- і 16-дюймові моделі дорожчі на 400 доларів, ніж варіанти M5 Pro та M5 Max без сенсорного екрана. Ці варіанти компанія й далі продає.

Apple також розробляє друге покоління сенсорних MacBook Pro для 2027 року. Очікується, що вони отримають процесори M7 Pro та M7 Max, у яких з'являться додаткові можливості штучного інтелекту.

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